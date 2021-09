Una dieta equilibrata? L’olfatto può aiutarci a stare in forma

Secondo gli scienziati della Northwestern University le persone diventavano meno sensibili agli odori alimentari in base al pasto avuto poco prima. Questi risultati mostrano che proprio come l’olfatto regola ciò che mangiamo, ciò che mangiamo, a sua volta, regola il nostro senso dell’olfatto. Lo studio, “Olfactory perceptual decision-making is biased by motivational state”, è stato pubblicato il 26 agosto 2021 sulla rivista PLOS Biology.

Lo studio ha scoperto che i partecipanti che avevano appena mangiato un pasto specifico, ad esempio pizza, avevano meno probabilità di percepire odori “abbinati al pasto”, che non odori non abbinati. I risultati sono stati poi corroborati da scansioni cerebrali che hanno mostrato che l’attività cerebrale in parti del cervello che elaborano gli odori è stata alterata in modo coerente.

Il feedback tra l’assunzione di cibo e il sistema olfattivo può avere un beneficio evolutivo, ha detto l’autore senior e corrispondente dello studio Thorsten Kahnt, assistente professore di neurologia e psichiatria e scienze comportamentali presso la Northwestern University Feinberg School of Medicine. “Se si pensa ai nostri antenati che vagavano per le foreste cercando di trovare cibo, trovavano e mangiavano bacche e non erano più sensibili a quell’odore, ma forse lo erano ancora all’odore dei funghi, aiutandoli così a facilitare la diversità nell’assunzione di cibo e nutrienti”.

Kahnt ha detto che nonostante l’adattamento cacciatore-raccoglitore non sembri più evidente nel processo decisionale quotidiano, la connessione tra il nostro naso, ciò che cerchiamo e ciò che possiamo rilevare con esso può ancora essere molto importante. Se il naso non funziona correttamente, ad esempio, il ciclo di feedback può essere interrotto, portando a problemi con l’alimentazione disordinata e l’obesità. Potrebbero anche esserci collegamenti con il sonno interrotto, un altro legame con il sistema olfattivo che il laboratorio Kahnt sta studiando.

Per condurre lo studio, il team ha sviluppato un nuovo compito in cui ai partecipanti è stato presentato un odore che era una miscela tra un alimento e un odore non alimentare (“pizza e pino” o “panino alla cannella e cedro” – odori che “si accoppiano bene” e sono distinti l’uno dall’altro). Il rapporto tra odore di cibo e non alimentare variava in ogni miscela, dal cibo puro al puro non-cibo. Dopo che è stata presentata una miscela, ai partecipanti è stato chiesto se l’odore del cibo o non alimentare fosse dominante.

I partecipanti hanno completato il compito due volte all’interno di uno scanner MRI: in primo luogo, quando avevano fame, poi, dopo aver mangiato un pasto che corrispondeva a uno dei due odori. Il team ha quindi calcolato quanto odore di cibo era richiesto nella miscela in ogni sessione affinché il partecipante percepisse l’odore del cibo come dominante, scoprendo così che quando i partecipanti avevano fame, avevano bisogno di una percentuale inferiore di odore di cibo in una miscela per percepirlo come dominante.

I risultati di questo studio consentiranno al laboratorio Kahnt di intraprendere progetti più complessi. Kahnt ha detto che con una migliore comprensione del ciclo di feedback tra l’odore e l’assunzione di cibo, spera di riportare il progetto alla privazione del sonno per vedere se la mancanza di sonno può compromettere il ciclo in qualche modo. Ha aggiunto che con l’imaging cerebrale, ci sono più domande su come l’adattamento può avere un impatto sui circuiti sensoriali e decisionali nel cervello.