Nella diagnostica medica assistita dall'intelligenza artificiale, una delle sfide più complesse riguarda le malattie rare a progressione lenta, spesso sottodiagnosticate per anni prima che i sintomi diventino inequivocabili. Un gruppo di ricercatori della Kobe University ha sviluppato un sistema di intelligenza artificiale capace di identificare l'acromegalia — una rara patologia endocrina — analizzando esclusivamente fotografie del dorso della mano e del pugno chiuso, senza ricorrere a immagini del viso. I risultati dello studio, pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, aprono prospettive concrete per una diagnosi precoce che oggi, in media, richiede fino a un decennio.

L'acromegalia è una condizione causata da un'iperproduzione di ormone della crescita, generalmente dovuta a un adenoma ipofisario. La malattia si manifesta tipicamente in età adulta con un ingrossamento progressivo di mani, piedi e lineamenti del volto, oltre a un'espansione patologica delle ossa e degli organi interni. La sua natura subdola e graduale la rende difficile da riconoscere nelle fasi iniziali, portando a ritardi diagnostici che possono durare anche dieci anni. Se non trattata, la patologia riduce l'aspettativa di vita di circa un decennio e aumenta significativamente il rischio di complicanze cardiovascolari, metaboliche e articolari.

Hidenori Fukuoka, endocrinologo della Kobe University e responsabile scientifico dello studio, ha sottolineato che "con il progresso degli strumenti di intelligenza artificiale, sono stati compiuti tentativi di usare fotografie per la diagnosi precoce, ma nessuno di essi è stato finora adottato nella pratica clinica." Il principale ostacolo all'adozione clinica dei sistemi AI precedenti riguardava l'uso di immagini facciali, che pone rilevanti questioni di privacy e limita la disponibilità dei pazienti a partecipare a studi di raccolta dati su larga scala.

Per aggirare questo problema, il team ha scelto di focalizzarsi sulle mani: una scelta metodologicamente motivata dal fatto che l'acromegalia produce alterazioni caratteristiche e osservabili proprio in questa regione anatomica, routinariamente esaminata durante la visita clinica. La ricercatrice Yuka Ohmachi, dottoranda della Kobe University, ha spiegato che la scelta si è estesa anche all'esclusione delle immagini del palmo: i solchi palmari costituiscono tratti biometrici altamente individuali che potrebbero compromettere l'anonimato dei soggetti. Limitando la raccolta al dorso della mano e al pugno chiuso, i ricercatori hanno potuto reclutare un campione di dimensioni significative.

In totale, 725 pazienti provenienti da 15 istituzioni mediche giapponesi hanno contribuito alla raccolta di oltre 11.000 immagini, utilizzate per addestrare e validare il modello di intelligenza artificiale. La collaborazione ha coinvolto università e ospedali tra cui la Fukuoka University, la Hyogo Medical University, la Nagoya University, la Hiroshima University, l'Hokkaido University, l'Okayama University e il Toranomon Hospital, insieme ad altri centri di eccellenza distribuiti su tutto il territorio giapponese. Il progetto è stato finanziato dalla Hyogo Foundation for Science Technology.

"Sono rimasta sorpresa che l'accuratezza diagnostica abbia raggiunto un livello così elevato utilizzando solo fotografie del dorso della mano e del pugno chiuso — senza caratteristiche facciali, questo approccio risulta molto più pratico per lo screening delle malattie."

I risultati ottenuti mostrano un'elevata sensibilità e specificità del modello nell'identificazione dell'acromegalia a partire dalle sole immagini delle mani. Il dato più significativo è che il sistema ha superato in accuratezza diagnostica anche endocrinologi esperti chiamati a valutare le stesse fotografie. Ohmachi ha espresso sorpresa per questo esito, ritenendo particolarmente rilevante il fatto che tale livello di prestazione sia stato raggiunto in assenza di informazioni facciali, che tradizionalmente rappresentano il principale riferimento visivo per questo tipo di diagnosi.

In ambito clinico reale, la diagnosi di acromegalia si fonda su una combinazione di elementi: anamnesi, esami di laboratorio — tra cui la misurazione del fattore di crescita insulino-simile IGF-1 — e risonanza magnetica ipofisaria. Il sistema sviluppato dalla Kobe University non è concepito come strumento sostitutivo della valutazione medica, bensì come supporto preliminare al processo diagnostico. Fukuoka ha indicato che l'obiettivo è "creare un'infrastruttura medica nel contesto dei check-up sanitari completi, capace di collegare i casi sospetti di disturbi correlati alle mani agli specialisti", riducendo i ritardi diagnostici soprattutto nelle aree geograficamente svantaggiate.

Le potenzialità del modello si estendono, secondo i ricercatori, ben oltre l'acromegalia. Le mani rappresentano una finestra diagnostica sottoutilizzata che può rivelare segnali precoci di numerose condizioni sistemiche. Il team della Kobe University intende ora adattare il proprio sistema per rilevare altre patologie che producono alterazioni visibili delle mani, tra cui l'artrite reumatoide, le anemie e il clubbing digitale — un ispessimento delle falangi distali associato a malattie polmonari e cardiache croniche.

Le domande aperte che guidano la prossima fase della ricerca riguardano la generalizzabilità del modello a popolazioni con caratteristiche diverse da quella giapponese, la sua integrazione nei flussi di lavoro clinici esistenti e la validazione prospettica su coorti indipendenti. Come ha concluso Ohmachi, "questo risultato potrebbe rappresentare il punto di ingresso per ampliare il potenziale dell'intelligenza artificiale in medicina": un potenziale che, per trasformarsi in beneficio concreto per i pazienti, richiederà studi multicentrici internazionali e una rigorosa valutazione della performance in contesti clinici eterogenei.