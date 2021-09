Una nuova potente tecnologia radar per rivelare i segreti del Sistema Solare

Il Green Bank Observatory, il più grande radiotelescopio completamente orientabile al mondo, è stato equipaggiato alla fine del 2020 con una nuova tecnologia sviluppata da Raytheon Intelligence & Space e GBO, che gli consente di trasmettere un segnale radar nello spazio. Utilizzando il GBT e le antenne del Very Long Baseline Array (VLBA), da quel momento sono stati condotti diversi test, concentrandosi sulla superficie della Luna, tra cui il cratere Tycho e i siti di atterraggio Apollo della NASA.

La risoluzione della nuova immagine del cratere Tycho è vicina ai cinque metri per cinque metri e contiene circa 1,4 miliardi di pixel. L’immagine copre un’area di 200 km per 175 km, assicurando che scienziati e ingegneri coinvolti catturino l’intero cratere, che misura 86 km di diametro. “Questa è la più grande immagine radar ad apertura sintetica che abbiamo prodotto fino ad oggi con l’aiuto dei nostri partner di Raytheon”, ha detto il dottor Tony Beasley, direttore del National Radio Astronomy Observatory e vicepresidente per la radioastronomia presso Associated Universities, Inc. (AUI). “Mentre ci aspetta altro lavoro per migliorare queste immagini, siamo entusiasti di condividere questa incredibile immagine con il pubblico e non vediamo l’ora di condividere altre immagini di questo progetto nel prossimo futuro”.

Questi promettenti primi risultati hanno raccolto il sostegno per il progetto da parte della comunità scientifica e alla fine di settembre la collaborazione ha ricevuto 4,5 milioni di dollari in finanziamenti dalla National Science Foundation per la progettazione di modi in cui il progetto potrebbe essere esteso.

“Dopo questi progetti, se riusciamo ad attirare il pieno sostegno dei finanziamenti, saremo in grado di costruire un sistema centinaia di volte più potente di quello attuale e usarlo per esplorare il Sistema Solare”, ha detto Beasley. “Un tale nuovo sistema aprirebbe una finestra sull’Universo, permettendoci di vedere i nostri pianeti vicini e gli oggetti celesti in un modo completamente nuovo”.