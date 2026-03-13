La malattia di Alzheimer rappresenta una delle sfide più urgenti della neurologia contemporanea, con 7,2 milioni di americani over 65 colpiti secondo i dati dell'Alzheimer's Association. La diagnosi precoce rimane un obiettivo critico: oggi i test più diffusi si basano sulla misurazione delle concentrazioni di due proteine — la beta-amiloide (Aβ) e la tau fosforilata (p-tau) — nel sangue o nel liquido cerebrospinale, ma questi biomarcatori potrebbero non cogliere le alterazioni biologiche più precoci della malattia. Un gruppo di ricercatori del Scripps Research di San Diego ha ora proposto un approccio diagnostico fondamentalmente diverso: anziché misurare quanta proteina è presente, analizza come quella proteina è piegata nello spazio tridimensionale, aprendo una prospettiva inedita sulla biologia dell'Alzheimer.

Lo studio, pubblicato il 27 febbraio 2026 sulla rivista peer-reviewed Nature Aging, si fonda su un principio biochimico ben noto ma finora poco sfruttato in ambito diagnostico: la forma di una proteina è spesso altrettanto importante della sua quantità. La proteastasi — il sistema cellulare deputato a garantire che le proteine si pieghino correttamente e che quelle danneggiate vengano eliminate — tende a deteriorarsi con l'avanzare dell'età. Quando questo sistema si inceppa, le proteine assumono conformazioni anomale che possono compromettere le loro funzioni biologiche. L'ipotesi di partenza del team era precisa: se la proteastasi è compromessa nel cervello dei pazienti con Alzheimer, tracce di questa disfunzione strutturale potrebbero essere rilevabili anche nelle proteine circolanti nel sangue periferico.

Per verificare questa ipotesi, i ricercatori hanno analizzato campioni di plasma sanguigno provenienti da 520 partecipanti, suddivisi in tre gruppi: individui cognitivamente sani, soggetti con deterioramento cognitivo lieve (MCI, Mild Cognitive Impairment) e pazienti con diagnosi conclamata di Alzheimer. La tecnica utilizzata è la spettrometria di massa, applicata in modo da determinare il grado di accessibilità o di occlusione di specifici siti proteici — un indicatore diretto della conformazione tridimensionale della proteina. I dati così ottenuti sono stati poi elaborati con algoritmi di machine learning per identificare pattern strutturali correlati allo stadio della malattia.

I risultati hanno evidenziato una tendenza sistematica: man mano che l'Alzheimer progrediva, alcune proteine plasmatiche diventavano strutturalmente meno "aperte", ovvero più compatte e con siti interni meno esposti. Questa variazione conformazionale si è rivelata più informativa, ai fini della classificazione diagnostica, rispetto alla semplice misurazione delle concentrazioni proteiche. Tra le centinaia di proteine esaminate, tre hanno mostrato l'associazione più robusta con lo stato della malattia: C1QA, coinvolta nella segnalazione immunitaria; la clusterina, che partecipa al ripiegamento proteico e alla rimozione della beta-amiloide; e l'apolipoproteina B, responsabile del trasporto dei lipidi nel circolo sanguigno e della salute dei vasi.

"La correlazione era sorprendente: trovare tre siti di lisina su tre proteine diverse che correlano così fortemente con lo stato della malattia è stato del tutto inatteso" — Casimir Bamberger, Scripps Research

La scoperta che alterazioni conformazionali si concentrino su specifici residui di lisina all'interno di queste tre molecole ha colpito gli stessi autori. Come ha dichiarato Casimir Bamberger, ricercatore senior al Scripps Research e coautore dello studio, "era molto sorprendente trovare tre siti di lisina su tre proteine diverse che correlano così altamente con lo stato della malattia." L'analisi combinata di questi tre marcatori strutturali ha permesso di classificare i partecipanti nelle tre categorie diagnostiche con un'accuratezza complessiva di circa 83%. Nel confronto diretto tra due soli gruppi — ad esempio individui sani versus pazienti con MCI — l'accuratezza è salita oltre il 93%.

La solidità del modello è stata verificata su coorti indipendenti e attraverso prelievi ripetuti a distanza di mesi. Nei test longitudinali, il pannello ha identificato lo stato diagnostico con circa 86% di accuratezza e ha dimostrato la capacità di riflettere i cambiamenti nella diagnosi nel corso del tempo. Il punteggio strutturale composito ha mostrato inoltre una correlazione forte con i risultati dei test cognitivi e una correlazione moderata con le misure di atrofia cerebrale rilevate tramite risonanza magnetica (MRI), suggerendo che queste modificazioni proteiche periferiche siano genuinamente legate alla neurodegenerazione in atto.

Il professor John Yates, autore senior dello studio e docente al Scripps Research, ha sottolineato le potenziali ricadute cliniche della scoperta: "Rilevare precocemente i marcatori dell'Alzheimer è assolutamente critico per sviluppare terapie efficaci. Se il trattamento può iniziare prima che si produca un danno significativo, potrebbe essere possibile preservare meglio la memoria a lungo termine." Questo approccio non si propone di sostituire i test per amiloide e tau già in uso, ma di affiancarli, aggiungendo una dimensione diagnostica ortogonale che potrebbe consentire una stratificazione più precisa dei pazienti e una valutazione più sensibile della risposta ai trattamenti.

Prima di poter essere impiegato nella pratica clinica, il test dovrà essere validato in studi su popolazioni più ampie e con periodi di follow-up più estesi. Sul piano metodologico, sarà necessario stabilire soglie diagnostiche standardizzate e valutare le prestazioni del test in contesti clinici eterogenei. Nel frattempo, il gruppo di Scripps Research sta esplorando se la stessa strategia di profilazione strutturale possa essere applicata ad altre malattie neurodegenerative come il Parkinson, nonché ad alcune forme di cancro, aprendo la possibilità che le modificazioni della proteastasi sistemica costituiscano una firma biologica trasversale a più patologie degenerative.