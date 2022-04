Una macchia solare morta chiamata AR2987, è esplosa lunedì 11 aprile, secondo SpaceWeather.com., innescando un’espulsione di materiale solare che è diretto nella direzione della Terra. L’esplosione ha rilasciato carichi di energia sotto forma di radiazione, che ha anche portato a un’espulsione di massa coronale (CME), sfere esplosive di materiale solare, entrambe le quali potrebbero stimolare un’aurora boreale più intensa nell’atmosfera superiore della Terra. Il materiale in quel CME è probabile che abbia un impatto sulla Terra il 14 aprile, secondo SpaceWeather.

Le macchie solari sono regioni scure sulla superficie del Sole. Sono causate da un intenso flusso magnetico dall’interno del Sole, secondo lo Space Weather Prediction Center. Questi punti sono temporanei e possono durare da ore a mesi. L’idea di una macchia solare “morta” è più poetica che scientifica, ha detto Philip Judge, un fisico solare presso l’Osservatorio ad alta quota del National Center for Atmospheric Research (NCAR), ma la convezione del Sole rompe questi punti, lasciando nella loro scia pezzi magneticamente disturbati di superficie solare tranquilla.

“Occasionalmente”, ha scritto Judge a Live Science in una e-mail, “le macchie solari possono ‘riavviarsi’, con più magnetismo che appare più tardi (giorni, settimane) nella stessa regione, come se ci fosse una regione instabile sotto la superficie che è particolarmente brava a generare campi magnetici sottostanti”.

Qualunque sia il futuro di AR2987, la macchia solare ha emesso un brillamento solare di classe C lunedì 11 aprile. Tali brillamenti si verificano quando il plasma e i campi magnetici sopra la macchia solare cedono sotto stress; accelerano verso l’esterno, perché altrimenti si imbatterebbero in materiale denso se scendessero verso l’interno del Sole.

I brillamenti di classe C sono abbastanza comuni e raramente causano impatti diretti sulla Terra. A volte, i brillamenti solari possono innescare espulsioni di massa coronale, che sono enormi eruzioni di plasma e campi magnetici dal Sole che viaggiano verso l’esterno nello spazio a milioni di miglia all’ora. I brillamenti solari di classe C raramente attivano CME, secondo SpaceWeatherLive, e quando lo fanno, i CME sono solitamente lenti e deboli.

Photo credit - Depositphotos.com

Quando le CME colpiscono il campo magnetico che circonda la Terra, le particelle cariche all’interno dell’espulsione possono viaggiare lungo le linee del campo magnetico che emanano dai poli nord e sud e interagire con i gas nell’atmosfera, rilasciando energia sotto forma di fotoni e creando le tende mutevoli e abbaglianti conosciute come l’aurora boreale e quella meridionale.

Durante i periodi di quiete sulla superficie del Sole, un flusso di particelle noto come vento solare è sufficiente per innescare l’aurora nelle regioni polari. Durante una grande CME, il maggiore disturbo al campo magnetico del pianeta implica che l’aurora può apparire su un intervallo molto più ampio.

Il CME rilasciato lunedì potrebbe produrre una tempesta geomagnetica minore (G1) il 14 aprile, il che significa che potrebbero esserci impatti minori sulle operazioni satellitari e deboli fluttuazioni nella rete elettrica, secondo SpaceWeather. L’aurora può diventare visibile a latitudini più basse del solito.

È un momento di maggiore attività per la nostra stella più vicina, che attraversa periodi di quiete e attività noti come cicli solari. Il Sole è attualmente nel Ciclo Solare 25, il 25° da quando le osservazioni formali sono iniziate nel 1755. Il numero di macchie solari durante questo ciclo è in ripresa e si prevede che raggiungerà il picco nel 2025, il che significa maggiori opportunità per tempeste solari e aurore.

Forti tempeste geomagnetiche sono state osservate anche domenica 10 aprile. Ma secondo il Solar Influences Data Analysis Center, non ci sono state altre CME osservate dalla Terra nelle ultime 24 ore oltre a quella dai resti di AR2987.