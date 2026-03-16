Nella medicina oncologica di precisione, uno degli obiettivi più ambiziosi è riuscire a identificare con esattezza quali pazienti risponderanno a una determinata terapia mirata prima ancora di somministrarla. Un gruppo di ricerca dell'Università del Missouri sta percorrendo questa strada attraverso un approccio diagnostico che combina ingegneria molecolare e imaging nucleare: sviluppare un agente in grado di rendere visibili, durante una scansione, i tumori che esprimono una specifica proteina bersaglio, ottimizzando così la selezione dei pazienti candidati al trattamento.

Al centro di questa ricerca si trova EphA2, una proteina recettoriale della famiglia delle efrine frequentemente sovraspressa nelle cellule tumorali. La sua presenza in eccesso è associata a diversi tipi di cancro e la rende un bersaglio molecolare di grande interesse terapeutico. Barry Edwards, professore associato di biochimica presso la School of Medicine dell'Università del Missouri — con un incarico congiunto al College of Arts and Science — ha progettato un frammento anticorpale di dimensioni ridotte, definito minibody, capace di riconoscere e legarsi selettivamente a EphA2.

La strategia metodologica adottata prevede di coniugare questo minibody con un marcatore radioattivo, trasformando la molecola in un agente di contrasto rilevabile mediante tomografia a emissione di positroni (PET). Questa tecnica di imaging nucleare sfrutta la disintegrazione di isotopi radioattivi per generare immagini tridimensionali ad alta risoluzione dei tessuti biologici, consentendo di localizzare con precisione le zone di accumulo del tracciante. Il concetto è analogo a quello di una torcia puntata direttamente sui tessuti tumorali che esprimono il bersaglio proteico.

Gli esperimenti condotti su modelli murini hanno dimostrato che l'agente immunoPET basato sul minibody anti-EphA2 è in grado di illuminare chiaramente le masse tumorali EphA2-positive durante la scansione. I risultati, pubblicati nella rivista scientifica Molecular Imaging and Biology con il titolo "Preclinical evaluation of anti-EphA2 minibody-based immunoPET agent as a diagnostic tool for cancer", costituiscono la prova di principio di questa strategia diagnostica, ponendo le basi per la progressione verso gli studi clinici sull'uomo.

"Scoprendo quali pazienti hanno livelli alti o bassi di EphA2, possiamo determinare chi è più probabile che tragga beneficio da un trattamento oncologico mirato. Non ha senso somministrare una terapia che non funzionerà, quindi questo nuovo processo fa risparmiare tempo e denaro facendo avanzare la medicina di precisione."

Il valore diagnostico di questo approccio emerge con chiarezza se confrontato con le metodologie attualmente in uso. Le biopsie chirurgiche e le risonanze magnetiche (MRI) rappresentano oggi gli strumenti standard per la valutazione delle masse tumorali, ma presentano limitazioni significative: sono procedure invasive, richiedono tempi di elaborazione anche di diversi giorni e spesso non forniscono informazioni sufficientemente dettagliate sul profilo proteico delle cellule neoplastiche. La tecnica sviluppata da Edwards è invece non invasiva e permette di ottenere risultati dall'imaging nell'arco di poche ore, un elemento di notevole rilevanza clinica soprattutto per i pazienti che devono affrontare lunghi spostamenti per accedere ai centri oncologici specializzati.

La ricerca viene condotta presso il Molecular Imaging and Theranostics Center dell'Università del Missouri (Mizzou), una struttura dedicata allo sviluppo di tecnologie avanzate di imaging che integrano finalità diagnostiche e terapeutiche — il concetto di "teranostica", neologismo che fonde i termini "terapia" e "diagnostica". Questo approccio sistemico consente non solo di identificare il bersaglio molecolare nel tumore, ma anche di pianificare e monitorare eventuali terapie dirette contro quello stesso bersaglio.

Dal punto di vista della medicina di precisione, l'identificazione precoce dei tumori EphA2-positivi aprirebbe la strada a una stratificazione più accurata dei pazienti oncologici, evitando di sottoporre individui non responsivi a trattamenti potenzialmente gravosi in termini di effetti collaterali e costi sanitari. È importante sottolineare che questa ricerca è ancora in fase preclinica: i risultati su modelli animali, per quanto promettenti, dovranno essere confermati e validati in studi clinici sull'uomo prima di poter essere tradotti nella pratica medica ordinaria.

Edwards stima di poter portare questa tecnica dalla fase preclinica ai trial clinici umani entro i prossimi sette anni. Le prospettive future della ricerca includono l'ottimizzazione del tracciante radioattivo, la verifica della sua sicurezza e farmacocinetica nell'organismo umano, e la definizione di protocolli standardizzati per l'acquisizione e l'interpretazione delle immagini PET. Rimane aperta la questione di quali specifici tipi di cancro traggano maggiore beneficio da questa strategia diagnostica, così come la necessità di comprendere meglio i meccanismi molecolari che regolano l'espressione di EphA2 nei diversi contesti tumorali.