Nella ricerca sull'origine della vita nel Sistema Solare, una domanda fondamentale riguarda il modo in cui le molecole organiche complesse — i cosiddetti precursori chimici della vita — abbiano potuto raggiungere mondi potenzialmente abitabili come le lune di Giove. Un gruppo di ricerca internazionale, che ha incluso il Southwest Research Institute (SwRI) degli Stati Uniti, l'Università di Aix-Marseille in Francia e l'Institute for Advanced Studies in Irlanda, ha affrontato questa questione attraverso simulazioni computazionali dettagliate, ottenendo risultati che gettano nuova luce sull'origine chimica delle quattro grandi lune galileiane. I risultati sono stati pubblicati in due articoli complementari, rispettivamente su The Planetary Science Journal e su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Al centro dello studio vi sono le molecole organiche complesse (in inglese, Complex Organic Molecules, o COMs): composti a base di carbonio che contengono anche elementi come ossigeno e azoto, indispensabili per i processi biochimici fondamentali alla vita. Studi di laboratorio hanno già dimostrato che tali composti possono formarsi spontaneamente quando grani di ghiaccio contenenti metanolo, o miscele di anidride carbonica e ammoniaca, vengono esposti a radiazione ultravioletta o riscaldati a temperature moderate. Queste condizioni non sono affatto rare nell'universo: si verificano comunemente nei dischi protoplanetari, le strutture rotanti di gas e polvere che circondano le stelle giovani e che, nel tempo, danno origine ai sistemi planetari.

La metodologia adottata dal team rappresenta uno degli aspetti più innovativi di questo lavoro. I ricercatori hanno integrato modelli di evoluzione del disco protoplanetario con simulazioni numeriche che tracciano il movimento dei singoli grani di ghiaccio all'interno di queste strutture. Questo approccio combinato ha permesso di calcolare con precisione i livelli di radiazione e le temperature a cui i grani sarebbero stati esposti durante il loro viaggio, confrontando poi questi parametri con i dati ottenuti da esperimenti di laboratorio che replicano condizioni astrofisiche realistiche.

Il dottor Olivier Mousis, della Solar System Science and Exploration Division dello SwRI e autore principale di uno dei due studi, ha spiegato l'importanza dell'approccio integrato: "Combinando l'evoluzione del disco con i modelli di trasporto delle particelle, abbiamo potuto quantificare con precisione le condizioni di radiazione e temperatura che i grani di ghiaccio hanno sperimentato. I risultati hanno mostrato che la formazione di COMs è possibile sia nell'ambiente della nebulosa protosolare che nel disco circumplanetario di Giove."

Il team ha costruito simulazioni dettagliate di due strutture distinte: la nebulosa protosolare, ovvero la nube primordiale da cui si sono formati il Sole e i pianeti del nostro sistema, e il disco circumplanetario di Giove, la struttura di gas e polvere che circondava il giovane gigante gassoso e che ha successivamente dato origine alle sue lune. Aggiungendo una componente di trasporto dei grani, i ricercatori hanno potuto ricostruire i percorsi delle particelle ghiacciate e tracciare la storia fisica e chimica dei materiali che hanno dato origine a Europa, Ganimede, Callisto e Io.

"Le nostre simulazioni suggeriscono che le lune di Giove non si siano formate come mondi chimicamente incontaminati: al contrario, potrebbero aver accumulato fin dalla nascita un inventario significativo di molecole organiche complesse."

I risultati delle simulazioni indicano che una frazione considerevole dei grani di ghiaccio ha probabilmente prodotto COMs durante il suo percorso, portandole nella regione di formazione delle lune gioviane. In alcuni scenari modellizzati, quasi la metà delle particelle tracciate ha trasportato molecole organiche appena formate dalla nebulosa protosolare nel disco circumplanetario di Giove, dove sono state incorporate nelle lune in crescita con modificazioni chimiche minime.

Parallelamente, le simulazioni suggeriscono che alcune COMs potrebbero essersi formate anche in prossimità di Giove stesso. Porzioni del disco circumplanetario gioviano avrebbero raggiunto temperature sufficientemente elevate da innescare le reazioni chimiche necessarie alla sintesi di queste molecole. Ne consegue che le lune galileiane potrebbero aver ereditato materiale organico da due fonti distinte: la nebulosa solare estesa e l'attività chimica locale all'interno del disco di Giove stesso, miliardi di anni fa.

Le implicazioni più immediate riguardano Europa, Ganimede e Callisto, i tre corpi del sistema gioviano che si ritiene ospitino oceani sotterranei al di sotto delle loro croste ghiacciate. La presenza simultanea di acqua liquida e fonti di energia interna rende questi mondi tra i bersagli più promettenti nella ricerca di forme di vita extraterrestre. Se le COMs erano già incorporate nei materiali costitutivi di queste lune fin dalla loro formazione, allora tali corpi celesti potrebbero contenere anche i precursori molecolari necessari per la chimica prebiotica, tra cui la formazione di aminoacidi e nucleotidi.

La rilevanza di questi risultati è destinata ad aumentare significativamente nei prossimi anni, grazie a due missioni spaziali attualmente dirette verso il sistema di Giove. La missione Europa Clipper della NASA e il veicolo spaziale JUICE dell'Agenzia Spaziale Europea stanno viaggiando verso le lune galileiane con l'obiettivo di indagarne struttura, composizione e abitabilità. Le osservazioni che raccoglieranno forniranno un banco di prova diretto per le previsioni di questi modelli teorici.

Stabilire percorsi credibili per la formazione e il trasporto di COMs fornisce agli scienziati un quadro di riferimento critico per interpretare le future misurazioni della chimica superficiale e subsuperficiale di Giove, ha sottolineato Mousis. Collegando la chimica di laboratorio, la fisica dei dischi e i modelli di trasporto delle particelle, questo lavoro suggerisce come le condizioni di potenziale abitabilità possano radicarsi nelle fasi più precoci della formazione planetaria, ben prima che oceani o atmosfere abbiano avuto modo di svilupparsi.

Le domande ancora aperte sono numerose e stimolanti: in quale misura le COMs sopravvivono alle fasi più energetiche dell'accrescimento lunare? Quale frazione di queste molecole raggiunge intatta gli oceani interni? E, soprattutto, le condizioni chimiche che troviamo oggi nelle lune galileiane sono sufficienti a sostenere processi prebiotici? Le risposte dipenderanno tanto dal raffinamento dei modelli computazionali quanto dai dati diretti che Europa Clipper e JUICE raccoglieranno nel corso del prossimo decennio.