Cosa succede ai dati protetti da BitLocker se si perde la chiave di recupero?

Rimangono criptati per sempre e sono irrecuperabili
Si possono recuperare con software specializzati
Microsoft può fornire una chiave master universale
Si decrittano automaticamente dopo 30 giorni