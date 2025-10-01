Logo Tom's Hardware

Medio

In Keeper di Double Fine Productions, qual è la caratteristica principale del protagonista che il giocatore controlla?

È un faro semovente con quattro zampe metalliche
È un uccello di nome Ramoscello
È un ragno gigante bioluminescente
È un esploratore con una torcia magica