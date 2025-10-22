image/svg+xml
Medio
Perché Intel sta aumentando i prezzi dei processori Raptor Lake?
Per la forte domanda dovuta al prezzo inferiore di 200$ rispetto ai Lunar Lake
Per compensare i costi di sviluppo delle funzionalità AI
A causa dell'aumento dei prezzi di RAM e SSD
Per allinearsi ai prezzi della concorrenza AMD