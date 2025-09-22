image/svg+xml
Difficile
Qual è il budget di sviluppo di Ghost of Yotei secondo Brian Fleming di Sucker Punch?
Circa 120 milioni di dollari
Oltre 200 milioni di dollari
Circa 60 milioni di dollari
Non è stato ancora rivelato