Medio
Qual è il principale problema che affronta il team di sviluppo di Resident Evil?
Non riescono più a valutare se i loro giochi facciano davvero paura
Hanno problemi di budget per la produzione
I fan non apprezzano più la serie
La tecnologia attuale è troppo limitata per i loro progetti