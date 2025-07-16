Logo Tom's Hardware

Novità!

Prova la nuova modalità di navigazione con le storie!

Medio

Windows 7 gira su Steam Deck, ma ha un enorme problema: quale?

Lo schermo si presenta in modalità portrait anziché landscape
Il processore AMD non è compatibile con Windows 7
La memoria RAM è insufficiente per far girare il sistema
I controlli della console non vengono riconosciuti