image/svg+xml
Hardware
Videogiochi
Mobile
Elettronica
EV
Scienze
B2B
Quiz
Chiudi menù
Hardware
Videogiochi
Mobile
Elettronica
EV
Scienze
B2B
Quiz
Forum
Sconti & Coupon
Black Friday
Novità!
Prova la nuova modalità di navigazione con le storie!
Prova
Non ora
Inverti Modalità Notte
Open search
Advertisement
Medio
Windows 7 gira su Steam Deck, ma ha un enorme problema: quale?
Lo schermo si presenta in modalità portrait anziché landscape
Il processore AMD non è compatibile con Windows 7
La memoria RAM è insufficiente per far girare il sistema
I controlli della console non vengono riconosciuti