Medio
Qual è la caratteristica principale dell'app di messaggistica Bitchat?
Utilizza reti mesh Bluetooth per comunicare senza internet
Funziona esclusivamente con connessioni Wi-Fi crittografate
Si basa sulla tecnologia blockchain di Bitcoin
Usa solo la rete cellulare 5G per maggiore sicurezza