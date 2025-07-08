Logo Tom's Hardware

Novità!

Prova la nuova modalità di navigazione con le storie!

Medio

Qual è la caratteristica principale dell'app di messaggistica Bitchat?

Utilizza reti mesh Bluetooth per comunicare senza internet
Funziona esclusivamente con connessioni Wi-Fi crittografate
Si basa sulla tecnologia blockchain di Bitcoin
Usa solo la rete cellulare 5G per maggiore sicurezza