Hardware
Videogiochi
Mobile
Elettronica
EV
Scienze
B2B
Quiz
Difficile
Quale caratteristica innovativa distingue il Xiaomi Civi 5 Pro nella variante 'Iced Americano'?
È dotato di una macchina per caffè integrata
Ha fondi di caffè integrati nella scocca che conferiscono aroma
Ha uno schermo che cambia colore come il caffè
Suona melodie di caffetteria quando si ricevono chiamate