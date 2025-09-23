image/svg+xml
Medio
Quale caratteristica principale distingue il design del OnePlus 15 dal suo predecessore OnePlus 13?
Lo schermo diventa curvo invece che piatto
Il modulo fotografico passa da circolare a squadrato
Il materiale cambia da alluminio a titanio
Le dimensioni si riducono significativamente