Quale caratteristica principale distingue il design del OnePlus 15 dal suo predecessore OnePlus 13?

Lo schermo diventa curvo invece che piatto
Il modulo fotografico passa da circolare a squadrato
Il materiale cambia da alluminio a titanio
Le dimensioni si riducono significativamente