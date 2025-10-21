Logo Tom's Hardware

Novità!

Prova la nuova modalità di navigazione con le storie!

Medio

Quale limitazione presenta attualmente lo strumento di rilevamento deepfake di YouTube?

Funziona solo per i membri del Programma Partner
Rileva solo manipolazioni del volto, non della voce
Richiede sempre un documento d'identità governativo
Può analizzare solo video di durata inferiore ai 5 minuti