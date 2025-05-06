Logo Tom's Hardware

Quale tecnologia ha permesso a realme di creare una batteria da 10.000mAh in soli 8,5mm di spessore?

Supercondensatori al grafene
Batterie al litio-polimero compresse
Celle solari integrate nel display
Batterie al silicio-carbonio