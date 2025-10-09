Logo Tom's Hardware

Difficile

Secondo Laura Fryer, co-fondatrice di Xbox, quando è iniziata la deriva gestionale che ha portato ai problemi attuali della piattaforma?

Nel 2008 con l'adozione di un metodo 'a testa bassa'
Con il lancio di Xbox Game Pass
Dopo aver raggiunto i 5 miliardi di dollari di ricavi
Con l'arrivo della nuova generazione di console