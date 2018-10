Shinji Hashimoto sarà presente a Lucca Comics & Games 2018

I fan italiani della serie Kingdom Hearts sono invitati a scoprire di più sull'attesissimo terzo capitolo grazie ad una serie di eventi speciali che si terranno a Lucca Comics & Games 2018, che si svolgerà dal prossimo 31 ottobre al 4 novembre.

Oggi è stato ufficialmente annunciato che, produttore esecutivo di Kingdom Hearts III , sarà presente alla celebre rassegna toscana per partecipare ad un panel speciale che si terrà. Ulteriori dettagli verranno rivelati prossimamente.

Kingdom Hearts III incanterà Villa Bottini, storica e magnifica location presente alla fiera, con due demo giocabili, invitando i fan ad affrontare una boss battle contro il possente Titano di Hercules, il film d'animazione dei Walt Disney Animation Studios e a scoprire il mondo 'Toy Box' tratto dal film Disney-Pixar, Toy Story, insieme a Woody e Buzz.

Chi parteciperà a Lucca Comics & Games 2018 potrà intraprendere un viaggio emozionale attraverso i numerosi mondi Disney protagonisti del gioco, percorrendo una varietà di esperienze e photo opportunity, tra cui un imperdibile angolo in cui fotografarsi con una gigantesca Keyblade all'ingresso della Villa.

Cosa ne pensate di questo annuncio? In attesa di ulteriori aggiornamenti in merito a questo imperdibile evento, vi ricordiamo che Kingdom Hearts III sarà disponibile a partire dal 29 gennaio 2019 su PlayStation 4 e Xbox One.