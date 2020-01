106 iPhone formano una chitarra da oltre 5 mila euro

Come riciclare gli smartphone? È una delle domande ricorrenti alla luce dell’enorme diffusione di questi dispositivi negli ultimi anni. Un’idea curiosa arriva dalla Russia dove Artem Mayer ha pensato di mettere insieme 106 iPhone e un iPod Touch per formare una vera e propria chitarra. Lo strumento è stato realizzato utilizzando la scocca di iPhone di varie generazioni realizzate in alluminio e di colorazioni differenti, eliminando ovviamente tutte quelle che erano le componenti interne.

Come potete vedere dal video presente all’interno dell’articolo, alla fine del processo, lo strumento assume la forma di una classica Fender Telecaster del 1999. Il prodotto realizzato e finito non è solo un esercizio di stile ma è una vera e propria chitarra funzionante che può essere acquistata a una cifra abbastanza alta: 5.575 euro al cambio.

È messa in vendita da Copper Guitars e può essere acquistata tramite questo link. La chitarra ha un peso di otto chili e vanta un manico in mogano con tasti Jescar e pick up Fokin personalizzati. La custodia è inclusa nel prezzo, ma non la spedizione che ha un costo di circa 27 euro. Insomma, un modo bizzarro di riutilizzare vecchi iPhone. È chiaro che – dato il prezzo – ci troviamo davanti a un prodotto destinato ai collezionisti e non alla commercializzazione di massa. È certamente una chitarra costosa, ma il fascino è innegabile soprattutto per i fan della Mela.