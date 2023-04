Se state pensando di acquistare un nuovo smartphone con un ottimo rapporto qualità/prezzo, non dovreste farvi scappare l’offerta disponibile su Amazon. Al momento, infatti, potrete acquistare lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G ad appena 299,90€ invece di 449,90€.

Un’offerta più che valida, specialmente pensando che lo smartphone è in sconto addirittura di ben 150€ rispetto al prezzo di listino. Per questo, vi invitiamo a portare a terminare il vostro acquisto quanto prima, fintanto che siete in tempo!

Lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ è dotato di una configurazione a tripla fotocamera posteriore, per un’esperienza fotografica eccezionale senza compromessi qualitativi. La sua fotocamera principale da 108 MP cattura immagini straordinarie con colori vivaci, quella ultra grandangolare da 8 MP estende la vostra prospettiva con un angolo di visione di 118 gradi e l’obiettivo macro da 2 MP cattura i minimi dettagli, da vicino.

Lo smartphone, inoltre, è dotato di una ricarica turbo da ben 67 W, che consente di caricare oltre la metà della sua batteria ad alta capacità da 5.000 mAh in appena 15 minuti.

Altro punto a favore, il validissimo display DotDisplay Full HD+ AMOLED da 6,67″, con frequenza di aggiornamento del display di 120 Hz e in grado di arrivare fino a 1200 nit in modo da essere leggibile anche sotto la luce del sole. Da non sottovalutare, il Redmi Note 11 Pro+ 5G è il primo smartphone Redmi Note dotato di un sistema di raffreddamento a camera di vapore.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Xiaomi dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

