1More Dual Driver ANC Pro Wireless In-Ear | Recensione

Il mondo sembra ormai essere completamente True Wireless, ma secondo 1More c’è ancora spazio per qualche soluzione “semplicemente wireless”, come le cuffie a collare Dual Driver ANC Pro Wireless In-Ear. Probabilmente 1More dovrebbe sforzarsi un po’ di più con i nomi dei suoi prodotti, che in questo caso specifico è la somma delle caratteristiche tecniche, non diversamente dalle 1More True Wireless ANC recensite a questo indirizzo.

Infatti le cuffie di cui vi parleremo oggi sono un modello wireless, con ANC e tecnologia Dual Driver, che s’indossano comodamente attorno al collo e, in molti casi, sono preferibili alle classiche True Wireless.

Come sono fatte

Il design è quello già visto in altri modelli simili, un collare in gomma morbida si posiziona attorno al collo e alle due estremità, da cui si collegano gli auricolari, trovano posto i vari pulsanti di controllo e la batteria.

In questo caso tutti i comandi sono raggruppati sull’estremità sinistra: il tasto di accensione e i due pulsanti per l’attivazione della cancellazione del rumore sono nel bordo superiore, mentre i pulsanti per gestire la riproduzione audio, il volume e il microfono sono sul bordo interno. Tutti i tasti sono fisici.

I due auricolari, in ear, sono collegati all’estremità e sono magnetici: una volta indossato l’archetto sulla nuca, potrete lasciare che gli auricolari s’incrocino sul petto, collegandosi tra loro. Una porta USB-C è nascosta all’estremità sinistra dell’archetto e permette di ricaricare la batteria.

Prova d’uso

C’è stato un momento storico dove tutti i brand di cuffie hanno presentato dei modelli a collare, ma ormai sono mesi che provo unicamente modelli True Wireless. Tornare al passato con queste 1More è stata una bella esperienza, perché avevo scordato quanto un paio di auricolari di questo genere fosse comodo.

Non fraintendete, queste 1More non hanno niente a che vedere con un paio di AirPods o qualsiasi altro modello simile, poiché sono più grandi, più ingombranti, e non avrete la possibilità di inserirle in una custodia per ricaricarle. Tuttavia c’è una caratteristica che ho molto apprezzato: sono sempre al posto giusto quando ne avete bisogno.

Quando ricevete una chiamata con un paio di True Wireless dovrete essere abbastanza veloci e abili da afferrare la custodia, che probabilmente avrete riposto in una tasca, aprirla, estrarre le cuffie e inserirle, una per volta, nelle orecchie. Con un paio di cuffie ad archetto, tutto quello che dovrete fare è afferrare i due auricolari appoggiati sul vostro petto, e inserirli nelle orecchie. C’è poco da dire, questo design è molto più immediato, ed è un peccato che il mercato si sia spostato in massa sui modelli True Wireless, limitando l’innovazione e la ricerca sui modelli a collare.

Di contro, ovviamente, le 1More così come tutti i modelli simili sono più pesanti e, probabilmente, meno igieniche considerando che stanno sempre all’aria aperta e vengono a contatto con i nostri indumenti.

Gli auricolari in-ear di queste cuffie sono ben sagomati, comodi da indossare in pochi secondi, e rimangono ben saldi nell’orecchio. La presenza delle cuffiette di differente dimensione è essenziale, non solo per indossarli correttamente, ma anche perché essendo dotati di riduzione attiva del rumore, dovrete chiudere per bene il condotto uditivo, altrimenti le prestazioni saranno ridotte.

Sono certificate IPX5, quindi potrete utilizzarle anche per fare sport, ma non è tra le attività che consigliamo. In questo caso degli auricolari True Wireless sono molto più comodi poiché offrono un grado di libertà ineguagliabile.

Riduzione del rumore

Sono presenti due modalità di cancellazione del rumore, una classica che permette di abbattere il rumore esterno con due intensità differenti. Funziona molto bene, complice il design in-ear e i cuscinetti che aderiscono bene alle pareti del condotto uditivo. Il risultato non è pari a modelli circumaurali, ma è molto buono, pari se non superiore a quelle delle migliori True Wireless con cancellazione attiva del rumore.

L’altra modalità definita “anti-vento”, all’apparenza non è differente dalla prima modalità con il massimo livello di cancellazione del rumore, ma secondo le specifiche tecniche dovrebbe abbattere il rumore di ulteriori 5 dB. Dobbiamo essere sinceri, non abbiamo notato questa differenza, che probabilmente si potrà apprezzare solo in condizioni molto ventose. In ogni caso, anche se la differenza dovesse essere inconsistente, è qualcosa in più e niente in meno.

Qualità audio

Un driver dinamico, abbinato a un balanced armature (per questo quel “dual driver” nel nome di modello) restituisce una qualità audio di tutto rispetto. La risposta è sufficientemente lineare da renderle idonee per tutti i generi musicali. Un bel suono caldo e corposo, buoni e precisi gli alti, così come le voci e il soundstage. Non ci aspettavamo una resa del genere, che ci ha sorpreso positivamente.

Audio in chiamata telefonica

Ottimo anche l’audio in chiamata. Abbiamo chiesto più volte come si sentisse la nostra voce e le risposte sono sempre state molto incoraggianti. Nessuno ha rilevato particolari rumori di fondo troppo disturbanti, ad eccezione di situazioni molto rumorose.

Autonomia

È stato fatto un grande lavoro sull’autonomia, infatti avrete a disposizione circa 13/14 ore con ANC abilitato, e ulteriori 4/5 ore con ANC disabilitato. La presenza della ricarica rapida vi permette di ottenere, con 10 minuti di ricarica, circa 3 ore di autonomia.

Verdetto

Ottima qualità dell’audio, buona autonomia, riduzione attiva del rumore che funziona bene, in un design a collare che è in grado di dividere. È infatti proprio il design il punto più importante di questo paio di auricolari, perché se è la tipologia che cercate e siete disposti a spendere circa 160 euro, ne rimarrete molto soddisfatti. Al contrario, se volete a tutti i costi un modello True Wireless, a questo prezzo avrete molte alternative.