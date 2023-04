Se state cercando uno smartwatch che vi aiuti a monitorare la vostra salute e attività fisica, allora la serie Galaxy Watch5 di Samsung è tra le migliori opzioni disponibili. Vi interesserà sapere quindi che tutti i modelli di questa serie si possono acquistare con il 20% di sconto, la cui percentuale va sottratta dal prezzo già scontato dello store ufficiale, per un risparmio praticamente doppio.

Potrete quindi acquistare a prezzo stracciato il modello standard da 40 e 44 mm, la rispettiva versione LTE e il modello Pro, quest’ultimo prodotto solo con quadrante da 45 mm. Per ottenere lo sconto del 20% bisognerà usare il codice “WATCH5EXCLUSIVE“, la cui validità terminerà il 2 maggio.

Otterrete un risparmio importante a prescindere da quale acquisterete, anche se per dovere di cronaca vi suggeriamo di valutare il Galaxy Watch5 Pro LTE, l’attuale smartwatch top di gamma di Samsung. Dopo aver applicato il coupon, lo si acquista a 417,24€ anziché 549,00€, cifra che rende questa proposta migliore rispetto addirittura a quella offerta attualmente da Amazon, che di solito è il punto di riferimento per il massimo risparmio.

Disponibile in grigio e nero, sia per quanto riguarda il quadrante che il cinturino, Galaxy Watch5 Pro LTE ha davvero pochi competitor capaci di offrire le stesse prestazioni e funzionalità. Un dispositivo indossabile quasi unico quindi, come dimostra il sensore BioActive che, con un unico chip, gestisce tre sensori: quello dedicato alla frequenza cardiaca, al segnale cardiaco elettrico e all’analisi dell’impedenza bioelettrica.

Il sensore per la temperatura, accelerometro, giroscopio e barometro vengono gestiti separatamente, così come quello della luminosità del display, al fine che lo smartwatch offra la miglior precisione possibile. Un dispositivo tecnologicamente all’avanguardia non poteva che avere un’ottima adesione al polso, che non si traduce soltanto in un comfort ottimale, ma anche in una precisione dei sensori ancora migliore. Insomma, per evitare di dilungarci più del necessario, Galaxy Watch5 Pro è uno dei migliori smartwatch moderni, motivo per cui l’opportunità di acquistarlo a uno street price non dovrebbe passarvi inosservata.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina promozionale dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo coupon, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

N:B: inserire il coupon “WATCH5EXCLUSIVE” nell’apposita sezione per ricevere il 20% di sconto. Assicuratevi che il prezzo si aggiorni prima di completare il pagamento.

