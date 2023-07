Se state pensando di cambiare operatore telefonico e desiderate godere di un’offerta incredibile con un’enorme quantità di dati a un prezzo imbattibile, non potete perdervi la nuova offerta di ho. mobile! Con soli 9,99€ al mese, potrete ottenere ben 230GB di traffico dati, oltre a minuti e SMS illimitati.

Questa promozione è valida per tutti coloro che provengono da operatori virtuali come Fastweb, Iliad, Poste Mobile e molti altri (potete consultare l’elenco completo sulla pagina dedicata per verificare la vostra idoneità). Ma non è tutto, perché l’offerta diventa ancora più allettante: non dovrete pagare né il costo di attivazione né la SIM, che sarà spedita direttamente a casa vostra dopo aver sottoscritto l’abbonamento.

Attivare la SIM di ho. mobile è un’operazione rapida e semplice che richiederà solo 5 minuti del vostro tempo. Avrete la possibilità di scegliere se mantenere il vostro numero attuale o attivarne uno nuovo, nonché se ricevere la SIM direttamente a casa vostra o ritirarla presso un’edicola convenzionata e, nel caso della seconda opzione, potrete decidere se pagare online o in contanti. Inoltre, potrete testare il servizio per 30 giorni, durante i quali potrete valutarne la qualità e richiedere un rimborso se non siete completamente soddisfatti.

La copertura di ho. mobile è estesa e affidabile. Potrete navigare in 4G con velocità fino a 30 Mbps, beneficiando della solida rete di Vodafone, che copre il 98% del territorio italiano. Inoltre, potrete utilizzare la connessione dati in modalità hotspot e attivare servizi aggiuntivi come il trasferimento di chiamata, l’SMS ho. chiamato e l’avviso di chiamata.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina ho. mobile dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

