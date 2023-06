Per via della professione che svolgo ormai da più di 10 anni (sembra quasi impossibile a pensarci bene, N.d.R.) sono sempre circondato da una quantità incredibile di smartphone all’ultimo grido, di ogni dimensione, colore e forma. Non mancano mai le novità, ed il piccolo nerd che ancora vive dentro di me è sempre contento quando un nuovo dispositivo hi-tech finisce sulla mia scrivania, anche se l’adulto che sta fuori sa che ciò significa principalmente ulteriore lavoro. Avere accesso a prodotti che altrimenti (molto probabilmente) non avrei mai potuto vedere dal vivo e provare con mano, tuttavia, è uno dei vantaggi.

Nel corso degli ultimi tempi ho avuto occasione di sperimentare con i prodotti più chiacchierati del panorama tecnologico attuale: gli smartphone pieghevoli. Per quanto io apprezzi il formato di foldable a libro, che estende le capacità di uno smartphone normale con un display pieghevole enorme, negli ultimi mesi è l’altro tipo di form factor ad aver attirato la mia attenzione. I cosiddetti “Flip” permettono di fare quella che io definisco come una specie di leggera “disintossicazione digitale”, senza però l’ansia di rinunciare ad avere sempre a portata di mano uno smartphone in caso di vera necessità.

In particolare è stato Oppo Find N2 Flip il dispositivo che negli ultimi 90 giorni ho deciso di adottare per quei momenti in cui c’è bisogno di un po’ più di vita e di un po’ meno ore sullo schermo, un prodotto che sin dall’evento di lancio a Londra mi ha sempre attirato e che credo sia migliorato parecchio nel corso degli ultimi mesi. Ma andiamo con ordine…

Finalmente le tasche libere

Lo so, lo so, sento già i primi tra voi che stanno correndo nei commenti a scrivere “first world problems“, ma capitemi: generalmente sono sempre in giro con in tasca dai due ai quattro smartphone. C’è il mio personale, il mio amato Pixel 6 Pro, che devo avere con me per via delle app di home banking e per tutte quelle cose che sarebbe oneroso spostare continuamente su altri dispositivi (sto pensando a te, WhatsApp), e uno o più prodotti che sono con me per lavoro.

Se mi sposto con lo zaino, questo non è un grosso problema. Quando però lo zaino non è adatto alla situazione, avere le tasche zeppe di smartphone diventa davvero scomodo.

Nei momenti in cui (per scelta o per fortuna) mi ritrovavo con solo il mio smartphone personale appresso, non mi sentivo però davvero libero da questo “fardello da recensore”, in quanto gli smartphone moderni hanno raggiunto dimensioni che è davvero difficile ignorare. Ed è qui che è entrato in gioco Find N2 Flip.

Il passaggio al pieghevole compatto di Oppo come smartphone personale negli ultimi tre mesi è stato un vero toccasana. Le dimensioni compatte di questo mattoncino tecnologico, quando riposto in tasca, lo fanno praticamente scomparire. È stato come aver sempre indossato dei pesanti scarponi invernali per poi passare alle infradito estive: ci si sente leggeri e liberi.

Chiudere la porta alle distrazioni

L’uso di un pieghevole a conchiglia ha anche un altro vantaggio, che ho apprezzato moltissimo e sempre più nel corso delle settimane e dei mesi. Quando non si vuole essere disturbati o non si vuole rischiare di cadere nell’insidiosa pratica del doomscrolling sui social, basta chiudere il foldable a metà e viversi il momento.

In caso di notifiche in arrivo, ad illuminarsi non sarà il display principale e non sarete ad un veloce tap dal cadere in tentazione. Non vedrete le icone che avete saggiamente disposto sulla schermata home pronte a catturare la vostra attenzione; vedrete solo l’essenziale sul display esterno e nulla di più.

Non sarete portati continuamente a sbloccare lo smartphone, anzi. Questo design nasconde il “di più” dietro alla chiusura del display principale su se stesso, display che è sempre accessibile ma che richiede uno sforzo mentale maggiore. Ciò vi forzerà a pensare quando è davvero necessario aprire il display per perdersi tra le app e il sistema operativo.

L’essenziale è comunque sempre disponibile

Chiudere le distrazioni lontane da dove possono infastidirci non significa per forza dover rinunciare all’essere raggiungibili, al comunicare o al godere delle comodità che uno smartphone moderno ci garantisce.

Lo schermo esterno di Oppo Find N2 Flip è una finestra di rapido accesso alle cose che contano, come un’anteprima delle notifiche per discernere se vale la pena dedicarci il nostro tempo, una panoramica degli eventi imminenti a calendario e alcuni controlli rapidi decisamente comodi da avere sempre a portata di mano. Avviare un timer o il registratore, controllare rapidamente la situazione meteo o utilizzare la fotocamera per un veloce selfie tra amici, senza mai dover aprire il telefono e rischiare di essere distratti dai social o dalle mail di lavoro/spam, è una meraviglia. Una volta che ci si abitua è davvero difficile tornare indietro!

Non è tutto: lo schermo esterno di Oppo Find N2 Flip è migliorato molto nel corso degli ultimi mesi grazie ai puntuali aggiornamenti software.

Ora è infatti possibile rispondere ai messaggi ricevuti direttamente dallo schermo esterno, e non solo con una lista di frasi preimpostate, ma anche dettando la nostra risposta all’accurato sistema di trascrizione Text-to-Speech. Il sistema è persino compatibile con tutte le app di messaggistica più diffuse come WhatsApp, Messenger, Messaggi di Google e Telegram. Quando si utilizza il sistema di risposta rapida sembra quasi di parlare ad uno di quei registratori a cassetta vintage che si vedono utilizzare dai detective nei film; è parecchio divertente.

Un’altra funzione, arrivata su Find N2 Flip con gli ultimi aggiornamenti, è dedicata agli utenti Spotify, ed essendo io uno di questi, ho accolto la novità a braccia aperte. Oppo ha introdotto un nuovo “mini-player” che consente di controllare Spotify dallo schermo esterno, e non solo per interrompere/riprendere la riproduzione musicale o passare al brano successivo. Scorrendo dal basso verso l’alto viene mostrato un pannello contenente la playlist attuale e una serie di suggerimenti e mix consigliati in base alla canzone attualmente in riproduzione. Quando si è di buon umore e si vuole tentare la fortuna scoprendo nuovi bravi o artisti, è davvero comodo poterlo fare in questo modo veloce!

Tornare al formato tradizionale è difficile

La forza di Oppo Find N2 Flip sta anche nel fatto che non è solo un piccolo mattoncino compatto da trasportare. Allo stesso tempo, dietro un semplice gesto, nasconde un vero e proprio flagship dall’ampio display e dal formato classico. Non si è obbligati a scegliere tra un prodotto compatto per dimensioni e peso ma dal piccolo spazio di lavoro, e un prodotto dall’ampio e brillante display per l’intrattenimento ma pesante ed ingombrante. Rappresenta, infatti il meglio di entrambi i mondi.

Una volta che ci si è abituati ad avere in tasca Find N2 Flip, tornare ad un dispositivo dal form factor tradizionale è difficile e tutti gli altri smartphone classici diventano un po’ più scomodi.