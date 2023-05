Apple è nota per i suoi prodotti eleganti e innovativi che hanno rivoluzionato il settore tecnologico, ma non tutte le idee di Apple sono arrivate sul mercato.

Ci sono infatti alcuni prototipi Apple che non hanno mai visto la luce, perché troppo ambiziosi, troppo poco pratici o troppo in anticipo sui tempi. Ecco tre esempi di prototipi Apple che non hanno raggiunto il mercato dei consumatori.

Magic Charger

Il primo di questi prototipi è Magic Charger, uno stand di ricarica MagSafe che non è mai stato ufficialmente annunciato da Apple. Tuttavia, alcuni collezionisti hanno acquisito diverse unità del prototipo che presentano una costruzione in alluminio e un supporto MagSafe flessibile. Il dispositivo è dotato di un cavo USB Tipo-C intrecciato che può essere abbinato a un caricatore separato. Nonostante l’assenza di annunci pubblici da parte di Apple, un appassionato ha rivelato che il nome ufficiale del dispositivo è “Magic Charger” in seguito alla connessione con un Mac che ne ha rivelato il nome.

Apple ha rilasciato un prodotto simile e multifunzionale chiamato MagSafe Duo, che offre sia la ricarica MagSafe che una base per la ricarica di Apple Watch. Tuttavia, il MagSafe Duo raggiunge solo velocità di ricarica iPhone di 11W quando abbinato a un caricatore da 20W, e arriva a soli 14W quando abbinato a un caricatore da 27W. Nel frattempo, il caricatore MagSafe di base di Apple offre velocità di ricarica di 15W, rendendolo un’alternativa più economica, più veloce e più resistente per coloro che non si preoccupano della base per la ricarica di Apple Watch.

Hey I just got this charger called Apple Magic Charger

How can I active this charger?@AppleDemoYT pic.twitter.com/m3Cvm1z70S — Kosutami (@KyoukoMizumi) November 5, 2022

AirPower

Un altro prototipo interessante di Apple è AirPower, un tappetino di ricarica wireless Qi che sarebbe stato in grado di supportare iPhone, Apple Watch e AirPods contemporaneamente. L’azienda aveva annunciato ufficialmente AirPower nel settembre 2017 durante l’evento di lancio dell’iPhone X. Tuttavia, Apple non è stata in grado di realizzare il prodotto e ha cancellato il progetto due anni dopo, anche se alcuni appassionati hanno avuto la possibilità di mettere le mani sui prototipi ufficiali.

Per questo scopo, l’azienda doveva contare su circa due dozzine di bobine interne per coprire la superficie. Quindi un utente avrebbe teoricamente potuto posizionare uno o tutti questi prodotti ovunque sulla superficie di AirPower per caricarli.

iPad Dual-port

Infine, c’è un prototipo del primo iPad che prevedeva l’integrazione di due porte sul dispositivo. Le due porte erano identiche e supportavano accessori compatibili basati sul connettore a 30 pin. Si pensava che questo design sarebbe stato utile per supportare dock, tastiere o altri accessori, ma Apple ha abbandonato l’idea. Tuttavia, l’idea del dual-port iPad è stata ripresa in seguito con il connettore Smart disponibile sui modelli iPad più recenti.

iPad, first generation prototype.

Initially, Apple was planning to feature a dual dock system on its first tablet.

The secondary port was situated on the left side of the device.

Concurrent charging was apparently supported.

This feature was removed in a later DVT stage. pic.twitter.com/7yJHsXPoYL — Giulio Zompetti (@1nsane_dev) March 27, 2021

Voi li conoscevate già tutti questi prototipi?