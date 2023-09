Nella lineup di iPhone di quest’anno, l’iPhone 15 Pro Max si distingue principalmente grazie alla sua lente periscopica, che offre uno zoom ottico da 5x, rispetto al 3x dell’anno precedente. Tuttavia, il suo principale concorrente, il Samsung Galaxy S23 Ultra, offre uno zoom ottico da 10x. Perché Apple non ha scelto di seguire la stessa strada?

Apple ha fornito tre motivazioni per questa decisione, di cui una è debole, una moderatamente convincente e una indubbiamente soddisfacente.

La ragione più debole è che uno zoom ottico 10x è considerato un’opzione di lunghezza focale insolita, poiché la maggior parte delle persone utilizza zoom ottici più corti nella fotografia. Anche se Apple ha ragione nel sottolineare che uno zoom 10x sarebbe equivalente a una lente da 120 mm su una reflex digitale, non è una giustificazione sufficiente per non offrire, comunque, questa opzione.

iPhone 15 Pro Max

La seconda ragione è che uno zoom ottico 10x è difficile da stabilizzare, il che è un argomento più solido. Tuttavia, anche utilizzando una reflex digitale con stabilizzazione ottica avanzata, gli scatti a 120 mm richiedono spesso l’uso di un treppiede o almeno di un monopiede.

La terza e più convincente ragione fornita da Apple è che, limitando lo zoom ottico a 5x, è possibile utilizzare una lente con un’apertura molto più ampia (f/2.8), rispetto all’apertura più stretta (f/4.9) del Samsung S23 Ultra. Questo fa una notevole differenza nella gestione della luce e nella creazione di sfondi sfocati, rendendo il 5x ottico di Apple una scelta migliore, e più versatile, per i molteplici utilizzi, e situazioni fotografiche, della sua vasta tipologia di utenti.

In conclusione, mentre uno zoom ottico 10x può sembrare allettante, Apple ha fornito argomenti validi per la sua scelta di rimanere con uno zoom ottico 5x e una lente più ampia. La qualità dell’apertura può fare una grande differenza nelle prestazioni fotografiche, e in questo caso, sembra essere la scelta giusta.