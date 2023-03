Siete alla ricerca di un tablet perfetto per lavorare, studiare o intrattenervi e desiderate uno dei migliori prodotti sul mercato? In tal caso non possiamo non consigliarvi il fantastico iPad Pro 11″, uno degli ultimi modelli della linea rilasciati da Apple con ben 2TB di spazio, oggi scontato del 30% su Amazon!

Con soli 1.705,61€ potrete infatti portarvi a casa l’iPad Pro lanciato nel 2022, e considerando che il suo prezzo di listino è 2.449,00€, si tratta di un risparmio incredibile di quasi 800,00€. L’occasione è talmente imperdibile che le scorte disponibili molto probabilmente termineranno in men che non si dica, quindi vi consigliamo di approfittarne quanto prima.

L’iPad Pro presenta l’ultra-innovativo chip M2, che lo rende il tablet più veloce di sempre, accostando la velocità e la fluidità di un portatile con la massima portabilità data da un dispositivo leggero e compatto. Grazie al suo design sottile potrete portarlo con voi ovunque: all’università, in ufficio o in viaggio, oltre che utilizzarlo comodamente dal divano di casa vostra, sfruttando l’incredibile display Liquid Retina XDR da 12,9″ per guardare film e serie tv.

La tecnologia ProMotion con refresh rate adattivo a 120Hz vi consentirà infatti di guardare anche foto e video con una risoluzione senza precedenti, complici la luminosità e il contrasto elevati dello schermo. Tutte queste caratteristiche rendono l’iPad Pro perfetto anche per editare immagini, oltre che per disegnare e giocare all’ampio catalogo di titoli mobile disponibili sull’App Store.

Abbiamo poi la CPU 8-core, che vi assicurerà performance fino al 50% più veloci rispetto ai modelli precedenti. Anche durante le attività complesse non noterete mai rallentamenti, rendendo il tablet perfetto per gestire qualsiasi compito. Infine, non possiamo non menzionare il comparto a doppia fotocamera, ideale sia per scattare foto e registrare video in altissima risoluzione che per effettuare videochiamate con una qualità d’immagine veramente professionale.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto.

