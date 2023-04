La maggior parte delle volte che apriamo l’App Store di Apple dai nostri iPhone o iPad sicuramente digitiamo una parola chiave, in cerca di una determinata app specifica oppure di un’app che svolga una determinata funzionalità di nostro interesse.

Sebbene questo modo di agire sia funzionale ed efficiente, molte volte non ci da la possibilità di scoprire nuove e interessanti applicazioni presenti sullo store che spesso passano in secondo piano solo perché poco conosciute, ma non per questo meno valide di altre.

In questa guida, vi spieghiamo 5 metodi per esplorare l’App Store di Apple in modo alternativo, alla ricerca di software più interessante!

1 – Sfogliare la scheda “Oggi”

La scheda “Oggi” di App Store viene aggiornata quotidianamente con nuove storie e consigli riguardanti le migliori app suggerite, con contenuti particolarmente curati che incoraggiano le persone a scaricare le applicazioni proposte.

Tramite gli articoli proposti su “Oggi” si ottengono interessanti informazioni sugli aggiornamenti e lo sviluppo delle app proposte. Per accedere alla sezione Oggi, basta aprire App Store e selezionare l’icona in basso a sinistra. Una volta fatto ciò potrete iniziare a scorrere i contenuti proposti in modo da connettervi con le app e i loro autori facilmente.

2 – Scopri le app dello stesso sviluppatore

Se avete apprezzato particolarmente un’app di un determinato sviluppatore, con molta probabilità potreste trovare qualcosa di vostro interesse tra le altre app dello stesso.

Per valutare gli altri prodotti disponibili dal medesimo sviluppatore andate su cerca, trovate l’app di vostro interesse, aprite la scheda e successivamente toccate il nome dello sviluppatore sotto al nome dell’app. In questo modo comparirà un elenco di applicazioni pubblicate dallo stesso sviluppatore e potrete visionarle una per una, in modo da capire se c’è qualche altra app che possa essere di vostro interesse.

3 – Trova app simili nella parte inferiore della pagina dell’app

Molto spesso non riusciamo a trovare le giuste parole per cercare un’app che assolva un determinato compito, o magari una appropriata ricerca per parola chiave non restituisce risultati soddisfacenti.

Una alternativa alla ricerca potrebbe essere per esempio quella di aprire la scheda tecnica di una determinata app che conosciamo e scorrere fino in fondo alla pagina fino alla sezione in cui vi vengono proposte le app che potrebbero piacervi.

Se ad esempio cerchiamo app di incontri alternative a Tinder, basterà aprire la scheda dell’app, scorrere fino in basso e guardare le altre app di incontri suggerite in alternativa dallo store. Lo stesso metodo vale per giochi, social e molto altro.

4 – Dai un’occhiata ai primi in classifica di ogni categoria

Nell’App Store ci sono più di 30 categorie diverse di applicazioni, tra cui fitness, giochi, istruzione, viaggi, eccetera… Per accedere alle classifiche delle varie categorie e scoprire così quali sono le app più scaricate per ogni categoria, vi basterà aprire l’App Store e selezionare in basso “Giochi” o “App”, per poi scorrere la pagina fino in fondo. Poco prima della fine troverete “Top Categorie” e, a quel punto, vi basterà selezionare “Mostra tutto” per visualizzare l’elenco completo delle categorie disponibili. Una volta selezionata la categoria di vostro interesse vi verrà mostrata la classifica con le migliori app.

Attenzione: la sezione giochi riporta in fondo alla pagina categorie diverse inerenti alle tipologie di giochi presenti sullo store, piuttosto che alla tipologia di applicazioni come nella schermata App.

5 – Esplora le app di altri Paesi

Molte delle applicazioni globali vengono rilasciate solo sugli store di determinati Paesi del mondo. Molte di queste applicazioni, di conseguenza, potrebbero essere disponibili in altri Paesi ma non in Italia.

Per poter accedere al download delle app non disponibili in Italia vi basterà creare un secondo account Apple di diversa nazionalità. Se create ad esempio un ID americano avrete la possibilità di accedere allo store americano e a tutte le app disponibili su di esso. Questo metodo va benissimo nei casi in cui vogliamo provare una determinata app non ancora sbarcata nel nostro Paese in anteprima oppure vogliamo accedere ad un prodotto che non è destinato al nostro mercato.

Questi erano 5 consigli per esplorare al meglio l’App Store di Apple. Cosa ne pensate? li avete mai messi in pratica? Se ne conoscete altri, non esitate a scriverceli sotto nei commenti.