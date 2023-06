Honor è l’unico marchio, oltre a Samsung, ad aver lanciato in Europa ed in Italia uno smartphone pieghevole a libro con specifiche di alta gamma. Rispetto al rivale coreano, tuttavia, Honor Magic Vs migliora il concetto di foldable in 5 aree fondamentali e che sono assolutamente da tenere in considerazione se siete alla ricerca di un prodotto di questo tipo. Scopriamole assieme!

I foldable sono la nuova frontiera degli smartphone, ma non tutti sono uguali. Honor ha presentato durante il MWC il Magic Vs, il quale promette di offrire un’esperienza superiore rispetto alla concorrenza.

Costa il 20% in meno

Honor Magic Vs è stato presentato sul mercato italiano nell’unica variante da 12GB di RAM e 512GB di memoria interna al prezzo di 1.599,90 euro. Sebbene sia un prodotto premium e non scenda a compromessi per quanto riguarda le specifiche tecniche, Honor Magic Vs ha un costo nettamente inferiore alla versione equivalente a livello di memoria del suo competitor principale, il quale è stato posizionato sul mercato a 1.999,00 euro. Sono ben 400 euro in meno per un prodotto che sotto la scocca utilizza componenti con specifiche alla pari con il dispositivo Samsung.

Non solo: a parità di specifiche tecniche e con un prezzo più contenuto (anche al netto delle tante offerte che di tanto in tanto spuntano sui vari e-commerce), Honor Magic Vs si dimostra migliore del suo diretto avversario in più di un’occasione.

Più spazio per la multimedialità

Lo schermo esterno di Galaxy Z Fold 4 è stretto e scomodo? Non è l’unica soluzione possibile e Honor l’ha dimostrato. Da chiuso, il pieghevole del marchio cinese ha la forma e la dimensione dei classici display che si trovano sugli smartphone dal form factor tradizionale, con una diagonale di 6,45 pollici e un rapporto tra le due dimensioni pari a 21:9. La risoluzione è leggermente più elevata se paragonata a quella del Fold 4 ed entrambi hanno una frequenza di aggiornamento di 120Hz per la massima fluidità di fruizione. Honor Magic Vs può quindi essere utilizzato per ogni genere di operazione, anche la visione di video, senza necessariamente essere costretti a dispiegare lo spazioso display interno.

Schermo interno che con i suoi 7,9 pollici risulta perfetto per l’utilizzo di due o più applicazioni in contemporanea, dedicato a chi davvero sfrutta lo smartphone per il multitasking estremo. La diagonale non è l’unico dato riguardante il display che supera il Samsung; la risoluzione è leggermente più alta con una densità di pixel pari a 382ppi contro 373ppi. Guardare film e serie TV sul bellissimo OLED a 90Hz dai neri profondi e dai colori brillanti è un’esperienza più simile a quella che si può ottenere utilizzando un tablet che uno smartphone, anche perché la forma di Honor Magic Vs permette ai video in 16:9 di espandersi su una superficie maggiore di quella possibile sul display di un flagship tradizionale.

Non c’è spazio tra le due metà

Honor Magic Vs ha un design innovativo che elimina lo spazio tra le due metà dello schermo quando il dispositivo è chiuso. Questo rende il foldable più compatto e resistente, evitando il rischio di danneggiare il display con polvere o oggetti che potrebbero inavvertitamente scivolare al suo interno.

Ciò è reso possibile dalla nuova cerniera con design senza ingranaggi. Honor ha dichiarato che la cerniera del Magic V originale (mai arrivato da noi) aveva 92 componenti e che questa nuova cerniera è ora composta solo da quattro parti, con una resistenza di 400.000 aperture ovvero 100 pieghe/giorno per 10 anni!

Fotocamere pronte a tutto

La principale di Honor Magic Vs ha un sensore Sony IMX800 da 54MP, per immagini di buona qualità anche dopo il calar del sole. La risoluzione elevata consente al foldable di utilizzare il sensore in modalità pixel binning per scattare fotografie da 12MP decisamente più nitide e luminose di quelle possibili con il pieghevole coreano. Non solo: Honor consente di utilizzare il sensore anche alla risoluzione completa, ideale per le scene statiche e ben illuminate in cui si vuole preservare il massimo dettaglio.

Le altre due sono una fotocamera grandangolare da 50MP, che si può utilizzare anche per gli scatti macro grazie all’autofocus, cosa non possibile con la fotocamera grandangolare da 12MP a fuoco fisso del competitor, e una fotocamera da 8MP con teleobiettivo dallo zoom ottico 3x stabilizzata completamente a completare il pacchetto.

Entrambi gli schermi di Magic Vs hanno un foro che contiene una comoda fotocamera dedicata ai selfie da 16MP. Niente strani esperimenti con le ancora acerbe fotocamere nascoste sotto al display, solamente delle fotocamere affidabili e sempre pronte all’utilizzo.

Più batteria e ricarica rapidissima

Honor Magic Vs ha un’ampia batteria da 5000mAh che garantisce un’autonomia elevata anche con un uso intensivo del dispositivo. Inoltre, supporta la ricarica rapida a 66W con il caricatore incluso in confezione. Non si può dire lo stesso di Galaxy Z Fold 4 il quale ha invece una batteria da 4400mAh, quindi decisamente meno capiente, e che si ricarica a soli 25W. Ovviamente l’alimentatore nel caso di Samsung caso va acquistato a parte…

In conclusione, Honor Magic Vs è uno smartphone foldable che offre molti vantaggi rispetto al suo unico altro concorrente, sia in termini di prezzo che di caratteristiche tecniche. Se siete alla ricerca di un dispositivo innovativo, unico e performante, Honor Magic Vs potrebbe essere la scelta giusta per voi ed è disponibile sullo shop ufficiale HiHonor.