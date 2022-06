Nuova settimana, nuove app della settimana: eccoci tornati con la lista delle 5 app migliori tra quelle uscite nell’ultimo periodo che potrebbero piacervi o che potrebbero tornarvi utili se avere l’esigenza specifica di proteggere il vostro smartphone, ad esempio, oppure di trovare nuovi strumenti che vi aiutino a migliorare la produttività.

Le app in questione vanno dalla nuovissima Microsoft Defender, un antivirus che ha come principale caratteristica/vantaggio l’interoperabilità, a Stack, un’altra app prodotta da uno sviluppatore d’eccezione (Google) ideale per trasformare il proprio smartphone in un vero scanner. Non manca una proposta per l’intrattenimento, Moonbeam, un podcast player capace di adattare i suoi suggerimenti alle tue preferenze d’ascolto. Cosa aspetti, dunque? Sei pronto a scoprire la tua prossima app preferita?

Microsoft Defender

Di Microsoft Defender abbiamo già parlato approfonditamente in questo articolo. Se possiedi un PC con sistema operativo Windows conoscerai già questo antivirus; bene, devi sapere che da qualche giorno è possibile installarlo anche sugli iPhone e sugli smartphone Android. Il principale vantaggio di Microsoft Defender consiste nella possibilità di controllare lo stato dei vari dispositivi da un unico luogo, dopo aver effettuato l’accesso al proprio account Microsoft.

Costo: gratis / nessun annuncio / contiene acquisti in-app

Clipt – Copy & Paste Across Devices

Clipt – Copy & Paste Accross Devices è un’altra app incentrata sull’interoperabilità. Clipt è pensata specificamente per gli smartphone OnePlus, che grazie a quest’app potranno comunicare più facilmente con Mac e PC. Se siete tra quelli che si auto-inviano mail e messaggi per trasferire file dallo smartphone al computer (e viceversa), abbiamo una buona notizia per voi: con Clipt non sarà più necessario.

Costo: gratis / nessun annuncio / nessun acquisto in-app

Moonbeam | Podcast Discovery

Moonbeam è un’app pubblicizzata come “il modo più semplice per scoprire il tuo prossimo podcast preferito”. In pratica, Moonbeam “registra” i tuoi ascolti e li usa per fornirti consigli personalizzati su trasmissioni simili che potrebbero piacerti. Oltre ad apprendere automaticamente, però, Moonbeam si basa anche su ciò che tu stesso suggerisci, o meglio sugli argomenti che selezioni una volta effettuato il primo accesso all’app.

Costo: gratis / contiene annunci / contiene acquisti in-app

Wacom Notes

In molti conoscono Wacom, celebre produttore di tavolette grafiche e altri strumenti per scrivere/disegnare sfruttando la tecnologia, ma non tutti conoscono Wacom Notes, un’app di scrittura davvero intelligente che converte i tuoi appunti in documenti digitali che potrai “cercare, organizzare e condividere” con un semplice tocco. La nuova funzione Semantic Ink, poi, analizza il testo man mano che lo immetti e fornisce ulteriori informazioni contestuali evitandoti la fatica di andarle a cercare su Internet.

Costo: gratis / nessun annuncio / nessun acquisto in-app

Stack: PDF Scanner by Google Area 120

Rilasciata qualche mese fa da Google, Stack non ha mai riscosso particolare successo tra le app per la scansione dei documenti. Per questo, proviamo a rilanciarla: Stack trasforma il tuo smartphone in uno scanner di fatture, ricevute e di qualsiasi altro documento cartaceo che desideri o hai necessità di trasferire su schermo. Inoltre, Stack ti permette di effettuare una ricerca all’interno del testo dei documenti scansionati e di prelevare esattamente le informazioni che ti servono.

Costo: gratis / nessun annuncio / nessun acquisto in-app