MyCulture

MyCulture è nata per dispensare consigli personalizzati nel mondo delle mostre d’arte. Con l’app potrete scoprire temi artistici in modo interessante e, soprattutto, di facile comprensione.

MyCulture fa domande sulle preferenze artistiche di chi la sta utilizzando, senza essere invasiva. In questo modo apprende di più sui gusti personali e questi verranno migliorati giorno dopo giorno grazie all’intelligenza artificiale. In questo modo MyCulture penserà a tutto, in modo tale da farvi dedicare meno tempo all’inserimento dei dati e più tempo per visitare musei e assaporare l’arte.

Costo: gratis / nessuna pubblicità / nessun acquisto in-app

Shortcut Center

Shortcut Center permette di scovare ed accedere facilmente a funzionalità invisibili del proprio smartphone, menù e funzioni segrete che il produttore non ha inserito in bella mostra o ha rimosso con il susseguirsi degli aggiornamenti. Una volta scansionato il telefono sulla quale è installato, sarà possibile scegliere la funzione, portarla nella homescreen e attivarla con un tap.

Tante le funzioni disponibili nella versione gratis ma, se volete avere il top di ciò che può offrire l’app, potete installare la versione Plus.

Costo: gratis e a pagamento / pubblicità nella versione gratis / nessun acquisto in-app

Anchor Sentry

Anchor Sentry è un’app che tornerà utile a chi naviga in mare aperto. Mostra la posizione sulla mappa, da la possibilità di farsi consigliare il punto di ancoraggio migliore lontano dalle linee che osservano altre barche e navi passeggeri e, ancora, può notificare quando si entra all’interno di aree e zone marittime proibite.

Anchor Centry è anche attenta alla sicurezza, con la possibilità di avvisare amici e parenti qualora avessimo problemi in mezzo al mare. Inoltre, se un altra barca utilizza la stessa App, si sbloccheranno automaticamente funzioni extra che faranno comunicare le due barche vicine tra loro.

Costo: a pagamento / nessuna pubblicità / nessun acquisto in-app

Payday: Crime War

Con Payday: Crime War parteciperai all’esperienza ufficiale di Payday, questa volta con una versione mobile completamente ottimizzata per il touch! Divertenti rapine virtuali con gli amici cooperando anche con sconosciuti nel grande mondo di gioco. Si può decidere di combattere contro altri rapinatori che svolgono il vostro stesso “lavoro”, per la prima volta in battaglie veloci PvP 4v4! Insomma, tutto ciò che devi fare è prendere la maschera, unirti o combattere gli altri giocatori e farti strada verso l’ultimo giorno di paga a suon di proiettili.

Costo: gratis / pubblicità / acquisti in-app

Tire Shop: Car Mechanic Games

Con Tire Shop: Car Mechanic Games costruirai un’officina per la sostituzione di pneumatici e una stazione di servizio per il rifornimento. Il tutto nel contesto della remota città desertica di Mohave. Il gioco strizza l’occhio alla managerialità, con la possibilità di gestire il proprio negozio di pneumatici, ordinandone di nuovi e, ovviamente, facendo le riparazioni alle auto che sosteranno in officina.

Capiteranno molti automobilisti, camionisti ed anche motociclisti. Tutti che, percorrendo un lungo percorso nel deserto, troveranno il negozio e si fermeranno per la sostituzione e/o verificare la pressione degli stessi.

Costo: gratis / nessuna pubblicità / acquisti in-app