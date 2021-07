Avete già provato queste 5 nuove app per Android?

Un’altra settimana è iniziata in modo scoppiettante con delle indiscrezioni riguardanti la potenziale esistenza di un OnePlus Pad, le prime informazioni riguardo i futuri chip top di gamma Qualcomm e soprattutto la scoperta di 9 applicazioni da disinstallare subito in quanto in grado di rubare le credenziali Facebook degli utenti.

Non è la prima volta che sul Google Play Store vengono trovate delle app malevole, tuttavia non è nemmeno così facile scoprire nuove applicazioni di qualità vista la grande quantità di app dalla dubbia provenienza che ogni giorno vengono pubblicate nel negozio virtuale dell’azienda americana.

Niente paura però, ci pensiamo noi a scovare il meglio del meglio! Anche questa settimana abbiamo scelto per voi 5 app sicure e testate che dovreste provare assolutamente.

Come ogni settimana vi ricordiamo che il team editoriale di MobileLabs ha selezionato per voi 5 tra le migliori app e i giochi più entusiasmanti che abbiamo avuto modo di trovare tra le novità del Play Store e nella lista sono presenti elementi completamente gratuiti, a pagamento oppure offerti gratuitamente ma che prevedono acquisti in-app.

Ricordatevi di controllare sempre a quale di queste tre categorie l’applicazione fa riferimento prima di effettuarne il download!

Duck Souls

Gli sviluppatori di Crescent Moon Games hanno pubblicato un altro titolo veramente interessante: Duck Souls.

Come forse avrete intuito dal nome, Duck Souls si ispira al livello di complessità di vari titoli “souls-like” disponibili su altre piattaforme videoludiche. Il titolo non ha però quasi nulla a che vedere con tali giochi dal punto di vista del gameplay.

Duck Souls è un platformer realizzato in grafica pixel art che vi terrà incollati per ore e ore nel tentativo di portare a termine i 100 diversi livelli da esplorare. È possibile selezionare il livello di difficoltà e per i più audaci è stata introdotta una modalità estrema. Vi farete scoraggiare o riuscirete a vedere tutti i livelli?

Il gioco è disponibile al download al prezzo di 1,99 euro, sicuramente più che meritati da un titolo ricco di contenuti e privo di pubblicità o fastidiosi acquisti in-app.

Forest Camp Story

Kairosoft è davvero inarrestabile e ha appena lanciato sul Play Store un nuovo management sim. Questa volta lo scopo del gioco sarà quello di far crescere un campeggio gestendo i clienti e le varie attività.

È un tipico gioco Kairosoft, semplicemente con un diverso tema. Di conseguenza, se vi sono piaciuti altri titoli degli sviluppatori come il leggendario Game Dev Story, allora avrete molto da apprezzare anche qui.

Si tratta di un titolo premium proposto al prezzo di 5,99 euro. Di certo non un gioco economico ma se siete degli appassionati dei sim manageriali di Kairosoft accetterete di pagare questa cifra più che volentieri, in cambio avrete una nuova app priva di pubblicità o acquisti in-app.

Chicken Police – Paint it RED!

Chicken Police – Paint it RED è l’ultimo porting su Android di HandyGames. Si tratta di un’eccentrica avventura noir con personaggi che sfoggiano teste di animali su corpi umani.

La presentazione bizzarra è assolutamente superba e si tratta di un titolo davvero lungo, con 6 ore per la storia principale che può arrivare a 15 ore per tutti i maniaci del completismo. Se le ambientazioni noir, le storie bizzarre e l’ottima presentazione fi hanno stuzzicato un po’ di curiosità e siete appassionati dei titoli di avventura punta e clicca, allora dovreste assolutamente provare Chicken Police – Paint it RED.

Il gioco viene proposto a 9,99 euro per la sua versione completa priva di acquisti in-app aggiuntivi o pubblicità invadenti.

Samsung TV Plus

Quest’applicazione è disponibile solamente per i possessori di smartphone Samsung ma, se siete tra i fortunati che rientrano nella demografica, vale assolutamente la pena da provare.

Samsung TV Plus è un servizio di streaming che permette ai possessori di smartphone, tablet e smart TV del marchio di potersi godere gratuitamente moltissimi contenuti di qualità.

“Con più di 40 canali sempre in aumento , guarda i programmi TV al tuo ritmo dove e quando vuoi e scegli tra le migliaia di film, intrattenimento, cartoni, sport news sia live che on demand, disponibili sempre e ovunque con l’app Samsung TV Plus“.

L’app è pre-installata su alcuni smartphone Samsung mentre è disponibile al download gratuito per moltissimi altri modelli. Non è richiesto un abbonamento e non sono presenti spiacevoli acquisti in-app, quindi siete liberi di provarla senza alcun tipo di costo.

Zoom for Chrome – PWA

Avete un Chromebook e fino ad oggi avete riscontrato difficoltà nell’unirvi alle videochiamate con Zoom? L’applicazione Android classica non è compatibile con il vostro laptop Chrome OS? Nessun problema, Zoom ha finalmente rilasciato una versione PWA (Progressive Web App) dedicata proprio ai possessori di un portatile con sistema operativo Google!

La nuova PWA di Zoom vi permetterà ora, dunque, di partecipare ai meeting di lavoro o alle videochiamate tra amici fino a 100 persone anche dal vostro portatile Chrome OS con supporto alle app Android. Potrete ovviamente anche creare voi dei nuovi meeting e invitare chi vorrete.

L’applicazione è gratis, esattamente come qualsiasi altro client di Zoom, e non comprende pubblicità.