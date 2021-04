Un nuovo gioco ogni 10 secondi? Questo ed altro tra le 5 nuove app della settimana!

Quale miglior modo di riprendere la vita di tutti i giorni dopo il lungo e rilassante weekend di Pasqua? Ecco la nostra raccolta delle cinque migliori app appena sbarcate sul Google Play Store!

Come ogni settimana, il team editoriale di MobileLabs ha selezionato per voi una raccolta di applicazioni che pensiamo vi possano interessare e questa settimana ce n’è una che vale per trenta. Collegatevi al Wi-Fi, liberate un po’ di spazio sul vostro smartphone e preparatevi al download!

Nella nostra raccolta di app che costantemente raggiungono il negozio virtuale di Google possono essere presenti elementi completamente gratuiti, a pagamento oppure offerti gratuitamente ma che prevedono acquisti in-app.

Scaricando le applicazioni è possibile come sempre guadagnare punti nel programma Google Play Points e, se seguite questa rubrica costantemente, ormai dovreste essere già ad un livello considerevole!

Stack: PDF Scanner + Document Organizer

Stufi di dover sempre cercare tra pile di scontrini e documenti cartacei quello di cui avete bisogno? Volete allontanarvi più possibile dal vecchio mondo della carta stampata? Stack è la nuova app di Google che fa al caso vostro!

Sviluppato dall’incubatore interno a Google chiamato Area 120, quest’applicazione punta a diventare il vostro scanner di PDF preferito. Grazie a Stack potrete scannerizzare, organizzare, cercare e salvare in modo sicuro e con backup online tutti i vostri scontrini, le ricevute oppure documenti importanti.

La scansione può essere eseguita direttamente utilizzando la fotocamera del vostro smartphone oppure importando un’immagine dalla galleria. Stack è in grado anche di analizzare i documenti, organizzarli automaticamente e permettervi di effettuare delle ricerche del testo contenuto in questi documenti che viene letto dall’app.

Per una maggiore sicurezza i documenti possono essere protetti con l’impronta digitale o il riconoscimento del volto mentre sarete sicuri di non smarrirli grazie alla possibilità di backup su Google Drive.

L’app è completamente gratuita, non presenta acquisti in-app e non include pubblicità.

MLB Tap Sports Baseball 2021

Il gioco ufficiale della Major League Baseball è tornato in una versione tutta nuova!

MLB Tap Sports Baseball 2021 è finalmente disponibile al download con le squadre ed i roster ufficiali del campionato americano di baseball dei professionisti.

“Le partite della MLB sono in arrivo sul tuo smartphone con MLB Tap Sports Baseball! Crea la tua squadra dei sogni e calca il terreno degli stadi della lega di baseball. Gioca nove inning e conquista la gloria con la tua squadra! Tocca per giocare e realizza un fuoricampo grazie ai comandi semplicissimi da padroneggiare“.

Il gioco graficamente non è perfetto ma è sicuramente stato pensato per poter essere utilizzato sul maggior numero di dispositivi possibile, anche quelli meno recenti. Gli acquisti in-app sono un po’ invasivi, tuttavia si può tranquillamente ignorarli e procede a divertirsi senza spendere un centesimo.

L’app è completamente gratuita ma include la presenza di pubblicità e acquisti in-app.

Album figurine Panini EURO2020

L’album di figurine dei calciatori più famoso di sempre è disponibile anche in versione virtuale!

Aprite i pacchetti, incollate le figurine e divertitevi a completare la collezione Panini EURO2020 giusto in tempo per l’inizio della competizione più importante per il calcio delle nazionali europee. Un’app che non può mancare sullo smartphone di un vero appassionato di calcio che vuole ricordare i vecchi tempi in cui collezionava le figurine vere e proprie.

“UEFA, Panini e Coca-Cola ti offrono tutto il divertimento di collezionare figurine di calcio sul tuo telefonino. Divertiti con UEFA EURO 2020 riempiendo il tuo album con tutti i giocatori delle 24 squadre di EURO. Ogni squadra di calcio che partecipa a EURO 2020 ha una pagina dedicata. Prova a riempire ogni pagina e completare il tuo album!“.

L’app è completamente gratuita, non presenta acquisti in-app e non include pubblicità ma presenta funzionalità speciali per la scansione di articoli promozionali.

Wombo: Make your selfies sing

L’applicazione più divertente che mi sia capitato di provare da parecchio tempo a questa parte.

Grazie alla magia del deepfake realizzato con l’uso di algoritmi AI allenati con machine learning, Wombo sarà in grado di far cantare i vostri selfie! Divertitevi con i vostri amici ad interpretare alcuni dei più grandi successi di sempre, il tutto semplicemente scattandovi un selfie e lasciando la performance vera e propria all’intelligenza artificiale. Le risate sono garantite.

Wombo è disponibile sotto forma di abbonamento che vi darà accesso alle canzoni più in voga me ci sono anche moltissimi tormentoni disponibili in forma gratuita.

Per il resto l’app è completamente gratuita ma include la presenza di pubblicità. La privacy policy la potete trovare su sito dedicato.

Pureya

I giochi arcade semplici sono la scelta migliore per divertirsi su uno smartphone, ma nel giro di poco tempo diventano noiosi. Pureya punta a risolvere il problema dandovi la possibilità di giocare ad un gioco arcade diverso ogni 10 secondi, il tutto senza dover avere una connessione WiFi a disposizione.

Pureya è una raccolta di minigame arcade che cambia in maniera casuale ogni 10 secondi: platform 2D, galaxy shooting retro, running infinito, sport, veicoli, animali, pachinko… la raccolta di minigame all-in-one di Pureya offre un’esperienza davvero unica nel suo genere. La sua difficoltà dinamica garantisce una sfida senza fine.

L’app è acquistabile al prezzo di 3,99 euro. L’acquisto tuttavia include una versione completa del gioco include la presenza di pubblicità e acquisti in-app.