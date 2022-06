Nuova rassegna di 5 app della settimana utili/interessanti o che semplicemente vi segnaliamo per dovere di cronaca. Le novità in programma o già annunciate in questi giorni sono diverse (a proposito, avete seguito il WWDC di ieri?), ma anche in ambito app mobile ci sono diverse nuove uscite degne di nota e che vi invitiamo a scoprire leggendo questo articolo.

Spoiler alert: nella top 5 di questa settimana troverete ben due app sviluppate da Sony, di cui una perfetta da abbinare ai nuovi LinkBuds S (qui la nostra recensione). Per par condicio, però, parliamo anche di SOUNDFORM, l’app di Belkin da usare in combo con gli auricolari Immerse con cancellazione del rumore. Pronti a scoprire la vostra prossima app preferita?

Calendar Notification

Chi di voi è abituato a usare un’app come agenda sa già quanto sia comodo ricevere sullo smartphone le notifiche dei propri impegni imminenti. Per avere sempre sottocchio i vostri piani per la giornata/settimana, però, esiste un’altra soluzione chiamata Calendar Notification che vi permette di consultare rapidamente il vostro calendario tirando giù la tendina delle notifiche.

Proprio così: Calendar Notification non è altro che un calendario sotto forma di notifica che si fissa proprio in quell’area della UI, in pratica sotto i toggle rapidi. In questo modo, potrete avere la vostra agenda sempre a portata di dito.

Costo: gratis / contiene acquisti in-app

Sony | Auto Play

Se hai già acquistato un paio di auricolari LinkBuds o LinkBuds S, devi assolutamente scaricare quest’app! Sony | Auto Play è il companion ideale per questi modelli di cuffie, abilitando diverse funzioni esclusive che le rendono ancora più smart. In sintesi, grazie a quest’app, le cuffie reagiranno ai tuoi movimenti e ai tuoi comportamenti: quando le indosserai, la riproduzione si avvierà automaticamente, dopodiché la musica cambierà in base alla tua attività (ad esempio, se inizi a camminare), la ricezione delle notifiche verrà attivata/disattivata ecc.

Costo: gratis / nessun acquisto in-app

Music Pro

Music Pro è un’altra app disponibile in esclusiva per i possessori di un device a marchio Sony. Quest’app offre la possibilità di registrare ed editare audio in maniera molto semplice e intuitiva, senza però trascurare la qualità.

Costo: gratis / contiene acquisti in-app

SOUNDFORM

SOUNDFORM è la terza app di questa rassegna dedicata al mondo dell’audio. SOUNDFORM ti sarà utile se già possiedi o hai in programma di acquistare degli auricolari Belkin, in particolare i nuovi SOUNDFORM Immerse con cancellazione del rumore. All’interno dell’app potrai regolare diversi parametri, non escluse le impostazioni dell’equalizzatore.

Costo: gratis / nessun acquisto in-app

Cisco Business

L’app Cisco Business ti consente di configurare e controllare i punti di accesso wireless Cisco Business, gli extender mesh e gli switch Ethernet direttamente dal tuo smartphone. Intuitiva e facile da usare, Cisco Business ti dà il controllo completo della tua rete, tenendo traccia degli accessi e rendendo davvero semplice la configurazione e la gestione dei tuoi dispositivi.

Costo: gratis / nessun acquisto in-app