Godzilla invade il Google Play Store, ecco le 5 nuove app della settimana!

Un’altra settimana è passata e in questo lasso di tempo il Google Play Store si è arricchito di nuovi contenuti. Come di consueto vi segnaliamo cinque delle app più interessanti che potrebbero tornarvi utili e rendervi la vita più semplice.

D’altro canto l’obiettivo è sempre lo stesso, essere chiari e precisi per non farvi perdere nell’infinito catalogo che offre il Play Store. Sia dal punto di vista della quantità, sia dal punto di vista dei fake che sono sempre dietro l’angolo.

Ed ecco quindi le cinque App che abbiamo selezionato, che comprendono anche giochi. Nella lista sono presenti elementi gratuiti, a pagamento oppure gratuiti con acquisti in-app.

E non dimenticate che comprando dei contenuti digitali nel negozio virtuale di Google, accumulerete Google Play Points: servizio che vi farà accedere a vantaggi esclusivi curati direttamente dalla più importante azienda dei motori di ricerca.

Tezenis

Il marchio Tezenis appartiene a Calzedonia, famoso brand Italiano conosciuto in tutto il mondo. Con l’App appena arrivata sul Play Store potrete fare shopping con facilità e sottoscrivere il programma fedeltà “Tezenis Talent” che permetterà di accumulare punti e usufruire di vantaggi esclusivi. Inoltre a breve saranno organizzate delle “missioni” che, se completate, garantiranno un guadagno extra di punti.

Tramite l’interfaccia potrete consultare qual è il punto Tezenis più vicino a voi e sapere in tempo reale se un determinato articolo è presente fisicamente nel negozio.

L’app è completamente gratuita.

MY Dacia

Chi possiede un’auto Dacia può installare l’App da poco approdata nel Play Store. Con questa avrete a disposizione diversi servizi dedicati alla vostra autovettura del gruppo Renault. Ad esempio, alcuni di questi, permettono di contattare l’assistenza direttamente dall’App ed anche tenere traccia degli interventi e dei tagliandi da eseguire in base alla data.

Inoltre è presente una scheda apposita che visualizzerà un navigatore in-app con lo scopo di segnalare punti di interesse, inclusi concessionari e stazioni di rifornimento.

L’app è completamente gratuita.

Itabus – viaggia in autobus con qualità e risparmio

Itabus ha pubblicato la sua App nel Play Store e sarà comodissima per muoversi tra le città coperte dal servizio. Prenotando il viaggio dall’applicazione non pagherete nessuna commissione. Inoltre avrete il dettaglio in tempo reale di dove si trova il mezzo che dovrete prendere in modo tale da conoscerne la sua esatta posizione e calcolare eventuali ritardi.

Itabus copre tantissimi comuni ma nelle principali città come Roma, Milano, Napoli, Torino, Firenze, Genova, Venezia, Bari, Verona, Bologna e Padova il servizio è molto più capillare con tantissimi itinerari.

L’app è completamente gratuita.

The Superhero League

Il gioco appena approdato sul Play Store si presenta con una sola frase: aiuta gli eroi a sconfiggere i cattivi e salvare il mondo! Ed è proprio questo l’obiettivo che sarà richiesto per superare ogni livello.

Ogni supereroe disponibile nel gioco ha degli specifici poteri. Ad esempio c’è Super Boom che lancia delle bombe che scoppieranno pochi secondi dopo, mentre Super Sharp ha il potere di tagliare cose e/o persone con un raggio che sezionerà letteralmente i corpi dei nemici.

L’app è completamente gratuita ma include annunci.

Godzilla Destruction

Chi non ha mai sognato di comandare un bestione come Godzilla e ridurre la città in frantumi? Ebbene si, in questo gioco dovrete fare proprio questo e distruggere ciò che vi si para davanti lungo il cammino.

Più si distruggeranno edifici più il nostro personaggio salirà di livello, questo farà progredire le statistiche del nostro mostro misterioso e il potere distruttivo aumenterà di pari passo. Quando la città sarà distrutta comparirà un appagante messaggio World Clear!

L’app è gratuita ma include annunci ed anche acquisti in-app per espanderne qualche funzione.