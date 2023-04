Questa settimana torniamo di martedì e non di lunedì con il nostro abituale articolo sulle 5 app della settimana. Le app che vi consigliamo oggi vanno dalla produttività, alle app per aumentare la concentrazione, fino a quelle per l’editing di video e foto.

Alcune delle app che troverete sono state appena “sfornate” dal Google Play Store, mentre altre sono state da poco aggiornate e per questo abbiamo deciso di inserirle nella lista. Vi auguriamo una buona lettura e una buona ricerca all’app più interessante per voi!

one sec

La prima applicazione della settimana che vi consigliamo di provare è one sec. Si tratta di un’app che ti “impone” di fare un profondo respiro prima di aprire applicazioni che generalmente apriamo d’impulso, come ad esempio Instagram o WhatsApp. L’app farà comparire una schermata apposita a ogni apertura di una delle app selezionate.

A cosa serve? Ebbene, questa app può tornare estremamente utile per fare un utilizzo più consapevole dei social network o di tutte quelle applicazioni che apriamo decine di volte al giorno senza nemmeno rendercene conto. Può davvero cambiare le nostre abitudini quotidiane.

Costo: gratis / acquisti in-app

Lifesum

Lifesum è un’applicazione che ha l’obiettivo di farci avere una vita più sana. Principalmente l’app si concentra sulle nostre abitudini alimentari. Dopo averci chiesto qual è il nostro stile di vita, le nostre caratteristiche fisiche e quant’altro, possiamo impostare quello che è il nostro obiettivo da raggiungere.

L’applicazione ci dirà quale dieta dovremo seguire per perdere peso, per mantenere il peso che abbiamo già oppure semplicemente per avere una dieta più sana che ci faccia stare meglio. Si tratta di un vero e proprio diet coach.

Costo: gratis / versione Pro con abbonamento mensile, trimestrale o annnuale

Wikipedia

Esiste anche l’app di Wikipedia. Ebbene, forse quasi tutti conosciamo la gigantesca enciclopedia solo nella sua versione Web, ma l’app potrebbe tornare molto utile soprattutto agli studenti o comunque a chi ha bisogno di fare varie ricerche con una certa frequenza.

Grazie all’app abbiamo la possibilità di vedere con più facilità le ricerche di tendenza, la foto del giorno proposta da Wikipedia e anche la “Voce a caso” dalla quale si può sempre imparare qualcosa al volo. Inoltre, vi è anche la modalità notturna, che è sempre più apprezzata dai signori della notte.

Altra feature davvero interessante dell’app, è la possibilità di scaricare le pagine sul dispositivo. In questo modo, potremo leggere qualcosa anche mentre siamo offline.

Costo: gratis

Filmigo

Se una volta creare video con immagini e musica richiedeva diverso tempo e si dovevano per forza usare difficili programmi da PC, oggi basta una semplice applicazione. Filmigo permette proprio di fare questo e dà spazio a un’ampia personalizzazione.

Nell’app troviamo la possibilità di fare transizioni ed effetti speciali, di aggiungere la voce fuori campo e di implementare emoji e scarabocchi alle foto del video.

Costo: gratis con pubblicità / acquisti in-app

Brain.fm

L’ultima app per questa settimana è Brain.fm, un’app volta ad aumentare la propria concentrazione. L’applicazione fornisce sostanzialmente della musica pensata appositamente per migliorare la concentrazione.

Questa elegante app offre la possibilità di scegliere il tipo di attività alla quale ci vogliamo dedicare maggiormente. La scelta ricade sul Relax, sullo studio o anche sul sonno vero e proprio, infatti, l’app mette a disposizione alcune musiche che promettono di far avere il sonno in soli 15 minuti.

Chiaramente non dobbiamo aspettarci nulla di miracoloso, ma vale assolutamente la pena provarla perché può aumentare le nostre capacità di concentrazione in modo significativo.

Costo: gratis versione di prova / abbonamento settimanale o annuale