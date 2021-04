Google Play Store, queste 5 nuove app vi conquisteranno

Ed eccoci qui di nuovo dopo altri sette giorni a spulciare all’interno del Google Play Store per segnalarvi cinque delle app più interessanti che potrebbero tornarvi utile per la vostra produttività, il vostro svago o, perché no, anche per la vostra informazione.

Con questa guida settimanale vogliamo aiutarvi a perdere meno tempo all’interno dell’infinito catalogo che offre il Play Store ed anche sviarvi da qualche app un po’ “strana” che è stata pubblicata non per fare ciò che afferma la sua descrizione.

Questa settimana abbiamo selezionato cinque app (di cui anche giochi) che potrebbero far al caso vostro o che volendo potete suggerire anche ai vostri amici. Nella lista sono presenti elementi gratuiti, a pagamento oppure gratuiti con acquisti in-app. E non dimenticate che comprando dei contenuti digitali, ad esempio un’app o un gioco, accumulerete Google Play Points: servizio che vi farà accedere a vantaggi esclusivi curati direttamente da Google.

Previsioni del tempo – live e widget meteo

Un’altra applicazione per le previsioni del tempo? Date una possibilità a questa perché ha qualcosa in più da offrirvi: una grafica accattivante!

Oltre alle previsioni aggiornate minuto per minuto e distribuite fino a 25 giorni, con la località scelta in base alla vostra posizione GPS o manuale, il valore aggiunto è senza dubbio l’estetica con grandi icone che compaiono live e relativi avvisi, icone meteorologiche e dettagli relativi al luogo d’interesse che attireranno la vostra attenzione.

Inoltre si potranno aggiungere varie città per controllarne il meteo con un tocco, essere informati sull’orario effettivo in cui nasce e tramonta il sole e ricevere informazioni aggiuntive su vento, umidità, indice UV, qualità dell’aria, etc. Si può scegliere di usare anche un widget, sempre realizzato nella stessa grafica dell’app.

L’app è gratuita ma include acquisti in-app.

Pirate Treasure Adventure

In questo gioco si avrà modo di seguire la storia e di effettuare un’esplorazione lineare. In pratica, un gioco di carte strategico che abbraccia anche le dinamiche da gioco di ruolo.

In battaglia tutto è concesso! Ad esempio, con il potenziamento dei propri personaggi si può attaccare con le combo di altri eroi scelti ed anche partecipare a missioni speciali.

E non è finita qui. Con ulteriori elementi di gioco PvP, PvE e modalità inattiva per giocare quando si vuole, le modalità si moltiplicano e diversificano.

L’app è gratuita ma include acquisti in-app.

Sfondo 4K Gratis – Sfondo Live

Quante volte vogliamo rinnovare l’estetica del nostro smartphone ma, oltre alle immagini che custodiamo che non si adattano perfettamente al display, ci accontentiamo degli sfondi presenti caricati dal produttore del prodotto?

Quest’app aiuta ad avere sempre una scorta tutta nuova di sfondi in risoluzione 4K, selezionati e tagliabili perfettamente per adattarli al display del nostro smartphone. Il catalogo si aggiorna ogni giorno e al momento include più di 1 milione di sfondi pronti per essere scaricati e applicati.

Si potrà scegliere per categorie e le funzioni aggiuntive aggregano la possibilità di cambiarli in maniera automatica e, grazie alla funzione ricerca, si potrà cercare velocemente uno sfondo consigliato da un amico senza perdersi in ogni sezione.

L’app è completamente gratuita ma include annunci.

The curse of evil Emily: Gioco d’Avventura e Terrore

Questo gioco horror ci ha particolarmente colpito per trama e difficoltà dei puzzle da risolvere. Emily e Claire passano qualche giorno nella baita di montagna del bosco e, dopo qualche momento di goliardia all’interno di quel contesto tenebroso, si accorgono che non tutto è silenzioso come appare…

Il gioco include anche una rigiocabilità come ripartire in modalità fantasma che rimuove ogni distrazione dei nemici per farvi concentrare sui puzzle. Oltre che ad una atmosfera macabra e delle presenze oscure, il titolo dispone anche di una trama che renderanno terribile l’avanzare del gioco.

L’app è gratuita ma include annunci ed anche acquisti in-app per espanderne qualche funzione.

LG Sound Bar

Ecco un’applicazione utile che mancava, ovvero la possibilità di comandare le Sound Bar di LG direttamente da un’applicazione. Si potranno controllare, comandare e configurare vari parametri degli accessori smart venduti dalla società coreana.

I dispositivi compatibili sono le Wi-Fi Soundbar e i Bluetooth Soundbar. Ovviamente molti altri arriveranno con i vari aggiornamenti e man mano che l’azienda ne produrrà di altri.

L’app è completamente gratuita.