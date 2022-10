Eccoci tornati con una nuova rassegna di 5 app da scoprire tra quelle pubblicate di recente sul Google Play Store. Questa settimana vi presentiamo 3 app/utility e due giochi di genere simulazione, ognuna corredata di una breve descrizione e di un'”avvertenza” circa l’eventuale costo.

La prima della lista è un’app che ha strettamente a che fare con una delle ultime e più attese uscite del settore mobile, il nuovissimo Google Pixel Watch (sapete già come acquistarlo, anche dall’Italia?).

Google Pixel Watch

L’app Google Pixel Watch, uscita in concomitanza con il lancio del primo orologio smart di Google, ti permette di configurare e gestire il dispositivo direttamente dallo smartphone. Con Google Pixel Watch è possibile personalizzare facilmente i quadranti, impostare l’Assistente Google e Google Wallet, personalizzare avvisi e notifiche, installare e gestire app e molto altro ancora. L’app è disponibile solo in alcuni paesi (non esclusa l’Italia) per smartphone con sistema operativo Android 8.0 e versioni successive.

Nel caso foste interessati all’acquisto di Google Pixel Watch è l’app che fa al caso vostro!

Costo: gratis / nessun annuncio / nessun acquisto in-app

Spark Mail – Smart Email Inbox

Spark Mail offre gratuitamente un’esperienza di lettura e gestione delle proprie mail sincronizzata tra più dispositivi (Android, iPhone, iPad, Mac e Windows). Spark è un’app molto essenziale che ti aiuta a concentrarti su ciò che è importante, stabilendo anche delle priorità per la tua inbox (le e-mail personali e ad alta priorità vengono raggruppate in alto, mentre newsletter e notifiche sono disponibili più in basso).

Costo: gratis / nessun annuncio / contiene acquisti in-app

Smart Bird

Di app Android utili a replicare la Dynamic Island di iPhone ne abbiamo già conosciuta (almeno) una. Questa settimana vi segnaliamo Smart Bird, la prima tra queste app in ordine di uscita e – per il momento – ancora non presente sul Google Play Store (potete comunque scaricarla dal link più in basso, a vostro rischio e pericolo). Se avete già provato una delle alternative che vi abbiamo proposto e magari non siete rimasti soddisfatti, potete scaricare Smart Bird e vedere se effettivamente è migliore rispetto alle altre.

Costo: gratis / nessun annuncio / nessun acquisto in-app

My Cat:Simulator Decorate Home

Se sei un vecchio giocatore o una vecchia videogiocatrice di Nintendogs, ti farà piacere sapere che sul Play Store è da poco disponibile My Cat, un simulatore di vita molto simile al titolo sviluppato da Nintendo, con in più la possibilità di visualizzare nella realtà il tuo cucciolo virtuale grazie alla tecnologia AR.

Costo: gratis / contiene annunci / contiene acquisti in-app

Masha e Orso – My Friends

Chiudiamo con un altro gioco di tipo simulazione, quest’ultimo più espressamente dedicato ai bambini. Masha e Orso – My Friends è perfetto per insegnare ai più piccoli delle sane abitudini, come quella di lavarsi i denti, fare dei piccoli servizi in casa per tenere in ordine ecc. I piccoli videogiocatori dovranno assistere Masha e Orso in varie attività quotidiane, dalla sveglia mattutina alla messa a letto serale, aiutandoli nel frattempo a vestirsi, a preparare dei pasti deliziosi e salutari e a portare a termine dei mini-giochi.

Costo: gratis / contiene annuncii / contiene acquisti in-app