Le 5 migliori nuove app della settimana che non potete farvi sfuggire!

Questa settimana tutti gli occhi sono puntati sull’evento Apple in cui verranno presentati gli iPhone 13 e, secondo i rumor, anche Watch 7 e AirPods 3. Nonostante ciò la nostra programmazione è ricca di altre novità, avete già letto le nostre recensioni di DJI Osmo Mobile 5 e dei Jabra Elite 3?

Non passa giorno, inoltre, in cui non si scoprano nuove funzioni in arrivo su WhatsApp, ad esempio presto sarà possibile trascrivere i messaggi vocali!

Come ogni lunedì, siamo infine qui per allietare il vostro inizio di settimana con una raccolta delle 5 migliori applicazioni sbarcate sul Google Play Store, un appuntamento ormai immancabile per tutti i lettori di MobileLabs.

Come ogni settimana vi ricordiamo che il team editoriale di MobileLabs ha selezionato per voi 5 tra le migliori app e i giochi più entusiasmanti che abbiamo avuto modo di trovare tra le novità del Play Store e nella lista sono presenti elementi completamente gratuiti, a pagamento oppure offerti gratuitamente ma che prevedono acquisti in-app.

Ricordatevi di controllare sempre a quale di queste tre categorie l’applicazione fa riferimento prima di effettuarne il download!

Yuka – food & cosmetic scan

Questa è una di quelle applicazioni che ha il potenziale per cambiarvi la vita, in meglio ovviamente!

Yuka vi permetterà di scansionare i codici a barre di oltre 1,5 milioni di prodotti alimentari e di oltre 500.000 mila prodotti cosmetici, ottenendo in cambio una descrizione precisa dei prodotti con una maggiore trasparenza e permettendovi così di consumare in modo più chiaro e responsabile.

“Tramite semplicissimi indicatori colorati Yuka indica l’impatto del prodotto sulla salute: eccellente, buono, mediocre o scarso. Per ogni prodotto è possibile accedere ad una scheda dettagliata per capire come è stato valutato“.

Nel caso uno dei prodotti scansionati non fosse valutato in modo positivo, Yuka vi proporrà una selezione di valide alternative a cui poter pensare. Un progetto interessante e che al momento conta più di 23 milioni di utenti attivi!

Il numero di recensioni positive sul Google Play Store non mente, Yuka è una delle applicazioni gratuite più popolari del momento. Sono presenti degli acquisti in-app opzionali ma non sono obbligatori per sfruttare al meglio le caratteristiche essenziali di questo comodo strumento.

Blon

Blon è un titolo auto-runner, visto che si controlla il salto per evitare gli ostacoli nello specifico è un platform auto-running.

La grafica pixel art in 2D è molto ben curata e piacevole. Sono presenti sette diversi biomi da esplorare, numerosi boss da battere e un livello di difficoltà regolabile il quale assicura che il gameplay non diventi noioso. Nel complesso di tratta di una solida release dallo sviluppatore Plug n Digital.

È possibile provare il gioco gratuitamente e, nel caso Blon dovesse piacervi particolarmente, potrete sbloccare il gioco completo per 4,49 euro tramite un acquisto in-app.

Ski Safari-10th anniversary

Guardate un po’ chi è tornato! Ski Safari, uno dei giochi mobile più amati di sempre, è stato ripubblicato in una versione tutta nuova per festeggiare il decennale dalla sua prima edizione.

Si tratta di un titolo che fa parte della categoria endless runner, esattamente come Alto’s Odyssey, quindi il vostro obiettivo sarà quello di ottenere punteggi sempre più alti affinando i riflessi e le abilità.

Questa edizione rinnovata di Ski Safari contiene diversi contenuti extra ed è proposto sul Google Play Store in versione gratuita. Purtroppo sono presenti alcune pubblicità anche se non sono troppo fastidiose e non potevano mancare gli acquisti in-app, anche se del tutto opzionali.

melod

Un titolo che di certo farà contenti gli appassionati dei rythm game in stile Tap Tap Revolution, melod si propone agli utenti come un’alternativa più economica ai giochi mobile dal gameplay simile ma che contano sulle canzoni più popolari dalle royalties più costose.

Non troverete le più recenti hit provenienti dalle classifiche di tutto il mondo, tuttavia melod propone una raccolta di canzoni indie che vi permetteranno di passare ore e ore di divertimento.

I controlli sono semplici ed intuitivi. Inoltre, sembra che lo sviluppatore Roger Pollard abbia di recente rimosso la necessità di pagare un abbonamento per la fruizione della maggior parte dei contenuti.

L’app è disponibile in forma gratuita, tuttavia sono proposti diversi acquisti in-app per velocizzare lo sblocco di nuove tracce con cui passare i vostri momenti liberi. Per lo meno melod è completamente priva di pubblicità!

Final Fantasy IV

Square Enix ha pubblicato un nuovo capitolo della saga RPG più famosa di sempre in versione Pixel Remastered.

Final Fantasy IV è stato rimasterizzato con una grafica tutta nuova e un comparto sonoro rivisitato, un lavoro che ha svecchiato uno dei titoli in grafica 2D più famosi della storia del franchise.

“ll regno di Baron ha inviato la sua miglior flotta d’aeronavi, le Ali Rosse, ad attaccare le nazioni vicine. Turbato dalla sua missione, Cecil, un cavaliere delle tenebre e capitano delle Ali Rosse, decide di affrontare il tirannico regno di Baron insieme al suo amico fidato e la sua amata. Nella sua ricerca dei Cristalli, Cecil dovrà viaggiare per terra, sottoterra, nel Reame degli eidolon e addirittura sulla Luna. Unisciti al dragone Cain, alla maga bianca Rosa, all’invocatrice Rydia e a molti altri alleati valorosi“.

Final Fantasy IV è disponibile sul Google Play Store privo di pubblicità o acquisti in-app, sarà necessario però acquistare il titolo al prezzo di 17,99 euro. Una cifra che forse non tutti sono disposti a spendere ma che permette ai più nostalgici e ai nuovi fan di recuperare una delle avventure fantasy più amate di sempre con un’esperienza di qualità che si discosta dai titoli mobile sostenuti dagli ad.