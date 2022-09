Anche questa settimana, noi di MobileLabs abbiamo selezionato per voi 5 nuove app dal Google Play Store utili/interessanti sotto diversi punti di vista. In primis, troverete tre app che possono aiutarvi a gestire alcuni aspetti della vostra vita personale (una è l’allenamento; l’altra sono le relazioni, virtuali e non), mentre le altre due soluzioni vi interesseranno se pensate di dare un nuovo look al vostro smartphone.

Per ogni app vedrete indicato il prezzo e anche qualche piccola nota circa l’eventuale presenza di annunci e/o acquisti in-app. Pronti a scoprire la vostra prossima app preferita?

Recover Athletics

Cominciamo subito con Recover Athletics, un’app sviluppata da Strava Inc. e orientata al tracciamento della prehab, ovvero della tua routine di allenamento “preabilitativa”. Il suo obiettivo è quello di aiutarti a “diventare un atleta più forte e più resistente agli infortuni”, fornendoti consigli personalizzati in base alla tua forma fisica e allo sport che pratichi.

“… un allenatore prehab che vive sul tuo telefono”.

Costo: gratis / nessun annuncio / contiene acquisti in-app

Birthday Reminder & Calendar

Birthday Reminder & Calendar è un’app che ti aiuta a non dimenticare le date di compleanno dei tuoi amici e conoscenti. Oltre a inviarti dei promemoria, quest’app ti offre la possibilità di fare gli auguri ai tuoi cari attraverso dei biglietti virtuali personalizzati e di salvare le idee regalo più interessanti per ciascuna persona presente nel calendario.

Puoi contrassegnare i compleanni dei familiari, quelli degli amici e quelli dei semplici conoscenti con colori diversi, assegnando loro “priorità” diverse. Le date importanti possono essere sia aggiunte manualmente che importate dall’app Contatti.

Costo: gratis / contiene annunci / contiene acquisti in-app

Threema Libre

Threema è un servizio di messaggistica orientato alla sicurezza molto simile a Telegram e Signal. Il vantaggio di Threema Libre è che non richiede API o librerie Google per funzionare, pur essendo eseguibile praticamente su tutti i dispositivi Android. Puoi scaricarla seguendo le istruzioni contenute nel link qui sotto.

Costo: gratis / nessun annuncio / contiene acquisti in-app

Cherry KWGT

Se già usi KWGT Pro, ti farà piacere sapere che è da poco uscito Cherry, un nuovo pacchetto di widget dallo stile basico e moderno. Dopo aver scaricato e installato quest’app, troverai i widget nell’elenco della schermata iniziale e potrai selezionare subito quello che ti è utile, tra player musicale, meteo, calendario, widget attività ecc.

Costo: 1,29 euro / nessun annuncio / nessun acquisto in-app

Nothing Iconpack

Dopo aver parlato di widget, ecco una soluzione per personalizzare le icone della tua schermata home in stile “Nothing design”. Il riferimento, naturalmente, è all’interfaccia già iconica del nuovo smartphone Nothing, fatta di scritte a punti e in bianco e nero. Oltre a contenere più di 1700 icone, questo Iconpack include anche un centinaio di wallpaper e 8 widget coordinati. La lista dei launcher compatibili è disponibile nella pagina di download sul Google Play Store.

Costo: 0,99 euro / nessun annuncio / nessun acquisto in-app