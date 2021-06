5 nuove app dal Google Play Store che dovete assolutamente provare!

La settimana è iniziata nel modo migliore con l’arrivo della nostra recensione di OnePlus Nord CE 5G, vi consigliamo di dargli un’occhiata se siete alla ricerca di uno smartphone dal buon rapporto qualità/prezzo.

Un bug dell’app Google sta mettendo a dura prova gli utenti e Xiaomi ha annunciato che i primi smartphone 100% wireless arriveranno molto presto, ma voi siete qui per un altro motivo non è vero?

Ecco la nostra racconta delle migliori 5 nuove applicazioni Android che sono appena sbarcate sul Google Play Store!

Come ogni settimana vi ricordiamo che il team editoriale di MobileLabs ha selezionato per voi 5 tra le migliori app e i giochi più entusiasmanti che abbiamo avuto modo di trovare tra le novità del Play Store e nella lista sono presenti elementi completamente gratuiti, a pagamento oppure offerti gratuitamente ma che prevedono acquisti in-app.

Ricordatevi di controllare sempre a quale di queste tre categorie l’applicazione fa riferimento prima di effettuarne il download!

Time Rise

Time Rise è un’app tanto semplice quanto bella e ben realizzata.

Si tratta di un’applicazione in grado di trasformare il vostro smartphone in una vera e propria clessidra digitale e che permette di interagire con i contatori direttamente ruotando il dispositivo.

Una volta che avrete scelto il tema di vostro gradimento e il colore dell’accento dalle impostazioni, vi basterà toccare al centro del display per impostare la durata della clessidra. Per azionare il conto alla rovescia fate esattamente quello che fareste con la controparte analogica dello strumento: ruotate lo smartphone sottosopra! Posizionando il vostro dispositivo di lato mettere in pausa il conto alla rovescia. Facile ed intuitivo, non credete?

Il bello di Time Rise è che si tratta di un’applicazione completamente gratuita ma, a differenza di molte app di questo tipo, non ha funzioni limitate da acquisti in-app successivi e non presenta fastidiose pubblicità!

Catopia: Rush

Catopia: Ruch è un divertente action RPG dai controlli semplificati che vi terrà impegnati per moltissime ore, ve lo posso assicurare!

Costruite la vostra squadra, organizzate le varie abilità del team e potenziate i vostri mici preferiti per prepararvi ad affrontare orde di mostri e dungeon sempre più emozionanti. Controllare i vostri personaggi è molto semplice: spostate il dito sullo schermo per muovervi, sollevatelo per iniziare a fare fuoco. Questo tipo di schema di controllo permette di giocare a Catopia: Rush in ogni momento ed in ogni luogo.

Ovviamente trattandosi di un gioco in cui vanno potenziati e collezionati i personaggi, Catopia: Rush viene offerto come titolo gratuito ma include alcune pubblicità e cerca di spingere gli acquisti in-app. Tuttavia è perfettamente godibile senza spendere un singole euro.

Tacotoon

Un’applicazione per la lettura dei fumetti davvero ben realizzata e che vale la pena scoprire.

Con una grafica moderna ed un layout ben organizzato che vi permetterà di scoprire un sacco di nuovi fumetti e manga, Tacotoon diventerà la vostra app di lettura preferita! I fumetti vengono presentati con uno schema di lettura dal layout verticale, il che facilita la lettura senza interruzioni e soprattutto la visibilità di ogni striscia.

L’applicazione è gratuita ma per accedervi serve un codice invito che vi darà anche accesso ad una quantità di Tacos. Sì, perché per supportare gli artisti che hanno deciso di pubblicare le proprie creazioni è utilizzata questa moneta virtuale per l’acquisto dei capitoli. Alcuni sono disponibili gratuitamente, altri vanno sbloccati con i Tacos.

Fortunatamente ci siamo qui noi e vi offriamo il codice per l’iscrizione “P-GIUGNO21” che oltre a permettervi la creazione di un account vi darà a disposizione 500 Tacos!

Fanya – Todo List & Tasks Organizer

Se come il sottoscritto siete sempre alla ricerca della migliore app “to-do” per essere super organizzati e produttivi, Fanya è sicuramente un’applicazione che dovreste provare.

Oltre ad una grafica che possiamo definire solamente come maestosa, Fanya è davvero semplice e chiara, tutto ciò che serve ad un’app di questo tipo per avere un grande successo. Le linee di design richiamano molto quelle dell’interfaccia One UI di Samsung e ogni schermata è pulita e curata nei minimi dettagli.

Fanya permette di gestire i vostri task sotto forma di lista, calendario e persino di ricevere promemoria riguardo alle vostre scadenze.

Si tratta di un’app gratuita che però nasconde alcune delle funzioni più utili sotto forma di acquisto in-app. La fortuna è che per passare alla versione Premium di Fanya basterà un singolo acquisto di 1,59 euro e questo vi permetterà di sbloccare diversi temi grafici, il backup/ripristino dei vostri dati e l’aggiunta delle proprie categorie personali.

Un piccolo prezzo da pagare per un’applicazione meravigliosa!

Albion Online

Albion Online è in realtà disponibile su Android da un po’ di tempo, tuttavia l’applicazione è stata rilasciata ufficialmente sul Play Store solo questa settimana.

Per chi non lo conoscesse, Albion è un MMO sandbox che vi metterà in diretta competizione con tutti gli avversari del gioco nelle molte zone PvP presenti. È un gioco free-to-play, anche se un’abbonamento opzionale renderà il grinding delle risorse più facile, portando questo titolo in linea con la maggior parte degli MMO pay-to-play.

“Il gioco presenta un’economia ‘player driven’ dove quasi ogni oggetto è creato dal giocatore. Combina pezzi di armatura e armi adatte al tuo stile di gioco in un sistema unico, senza classi ‘sei quello che indossi’. Esplora il mondo, affronta altri avventurieri in battaglie emozionanti, conquista territori e costruisciti una casa“.

Albion Online è cross-platform, il che vi permetterà di accedere al vostro account e ai vostri progressi ottenuti su altre piattaforme direttamente dallo smartphone. Tenete a mente, però, che i server sono condivisi tra mobile e PC, quindi affronterete dallo smartphone anche i giocatori che stanno comodamente seduti alla propria scrivania di fronte ad un display sicuramente più grande di quello del vostro smartphone.