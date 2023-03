Come ogni settimana anche questa inizia con i nostri consigli relativi alla scelta della vostra prossima applicazione da scaricare dal Google Play Store. A proposito, tra le 5 nuove app segnalate l’ultima volta ce n’è stata qualcuna che avete installato? Anche in questa occasione, i contenuti che troverete di seguito sono stati scelti in base alle nuove uscite nello sconfinato store digitale di Google.

Ma ora è il momento di conoscere le 5 nuove app che spaziano tra contenuti utili durante la vita di tutti i giorni fino a giochi che vi faranno stare costantemente attaccati allo schermo per la mole di attività da portare avanti

Starlink Satellites Tracker

Starlink Satellites Tracker è un app molto utile che permette di sapere come si muovono e dove sono i satelliti Starlink in tempo reale.

Il servizio Starlìnk è una “costellazione” artificiale di satelliti creata dal patron di Tesla Elon Musk che, tra le altre cose, fornisce connessione ad internet ad altissima velocità in tutto il mondo.

Quest’app localizza i satelliti e ne fornisce le coordinate quando, ad esempio, si hanno problemi con il servizio Internet Starlink e serve fornire il parametro legato alla loro posizione.

Costo: a pagamento / nessuna pubblicità / nessun acquisto in-app

Rewind: Music Time Travel

Con Rewind: Music Time Travel è come se il mondo della musica tornasse indietro fino ad un determinato anno. Se digitiamo 1965, ad esempio, quali sarebbero i maggiori successi degli artisti di quel determinato anno?

Rivivere la decade degli anni ’60, quando la musica psichedelica stava crescendo, o la fine degli anni ’70, quando il punk e la disco stavano surclassando il mainstream.

L’app permette di riprodurre anteprime di 30 secondi in modo tale da capire se quel titolo che ci balena in mente appartiene alla canzone che effettivamente stavamo cercando.

Costo: gratis / nessuna pubblicità / nessun acquisto in-app

Settlement Survival

Settlement Survival vi metterà nei panni di un costruttore di una città di sopravvivenza con focus sulla componente gestionale. Tra le altre cose si dovrà lavorare la terra, seminare i raccolti, cacciare gli animali, raccogliere risorse, costruisce edifici, commerciare risorse preziose ed espandere i propri confini. La sopravvivenza, da qui il titolo dell’app, è la chiave per la prosperità dell’insediamento.

Costo: a pagamento / nessuna pubblicità / nessun acquisto in-app

Hatchpedia

Con Hatchpedia si potrà velocizzare l’identificazione precisa degli insetti da cova. Il servizio funziona anche completamente offline e l’immediatezza nella ricerca passa anche da una modalità grafica. Inoltre con la funzione pianifica viaggio, sarà possibile avere la mappa geolocalizzata dei luoghi con la presenza degli insetti e la loro evoluzione. Insomma, un vero e proprio diario portatile per accompagnare gli appassionati di pesca e non lasciare nulla al caso.

Costo: gratis / nessuna pubblicità / acquisti in-app

Bus Driver: Pro Simulator

Bus Simulator: Public Bus è un gioco di simulazione “bus-mobilistica” che ti permette di sedere al posto di guida di un autobus pubblico. L’obiettivo del gioco è completare percorsi, far salire e scendere i passeggeri e gestire le operazioni di un trafficato sistema di trasporto pubblico. Il focus sulla parte tecnica è molto denso, con anche la possibilità di aprire le portiere per far salire e scendere i passeggeri. Inoltre occhio all’orario, dovete cercare di essere sempre puntuali tra una fermata e l’altra!

Costo: gratis / contiene pubblicità / nessun acquisto in-app