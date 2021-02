5 nuove app dal Google Play Store che dovete assolutamente provare!

Trovare applicazioni e giochi con un certo livello di qualità sul Google Play Store è difficile visto il numero di app che ogni giorno affollano la pagina delle novità? Siete stufi di scorrere pagine e pagine di app sul negozio virtuale di Google per trovare ciò che state cercando? Niente paura, il team di MobileLabs è qui per voi!

Anche questa settimana ci siamo occupati di trovare cinque new entry nel Play Store che hanno un livello di qualità, e magari anche di utilità, superiore alla media per condividerle con voi. Attenzione: i tre giochi che abbiamo scovato questa settimana sono assolutamente da provare, creano dipendenza, poi non dite che non vi avevamo avvisato!

Nella lista delle applicazioni che includeremo nella lista ogni settimana è possibile che vengano inseriti elementi completamente gratuiti, a pagamento oppure offerti gratuitamente ma che prevedono acquisti in-app. Nel caso decideste di fiondarvi all’acquisto di un’app o un gioco che riterrete interessante, ricordatevi che potete accumulare punti con il servizio Google Play Points, il quale vi permetterà di accedere a vantaggi esclusivi offerti dall’azienda di Mountain View!

Infectonator 3: Apocalypse

La conquista del mondo si ottiene un morso alla volta! In questo simpatico gestionale dovrete controllare la vostra orda di zombie nel tentativo di conquistare l’intero pianeta, un gioco che ricorda per alcune meccaniche il popolare Plague Inc.

Fatevi catturare dalla meravigliosa grafica in pixel art e dall’estensivo sistema di potenziamento e allevamento degli zombie in Infectonator 3: Apocalypse, un titolo che vi terra con gli occhi incollati allo schermo del vostro smartphone! Disponibile anche per PC tramite Steam e GOG, finalmente è approdato anche sullo store di applicazioni di Google per regalarvi ore e ore di divertimento in mobilità.

L’app è completamente gratuita, tuttavia include annunci e presenta alcuni acquisti in-app.

Jundo

Jundo è un’applicazione dedicata agli amanti dei fumetti. Tramite quest’app potrete leggere in digitale i manga degli artisti italiani ed internazionali della nuova generazione.

“Lo scopo di Jundo è distruggere le barriere del fumetto, da un lato dando ai giovani artisti più promettenti i mezzi per arrivare sul mercato e guadagnare il 100% dei ricavi sulla vendita delle loro opere e dall’altro portando in Italia opere internazionali inedite“.

Il servizio è disponibile in abbonamento al costo di soli 1,99 euro al mese, in pratica due caffè, e permetterà di supportare gli artisti emergenti nella scena del fumetto i quali, con l’avvento del mondo digitale e la sempre più grossa presenza di multinazionali nel settore, magari stanno facendo fatica a farsi conoscere.

Jundo promette anche di fornire accesso alla vendita dei cosiddetti Jundo Originals, fumetti creati appositamente per la piattaforma e che saranno venduti tramite l’e-shop integrato nell’app. Il 100% del ricavato dalla vendita, costi di stampa esclusi, sarà consegnato direttamente ai creatori di queste opere d’arte troppo spesso sottovalutate.

L’app è completamente gratuita, non include annunci e non presenta acquisti in-app, tuttavia il servizio richiede la sottoscrizione all’abbonamento.

Boxing Gym Story

Dalla popolarissima Kairosoft Co.,Ltd è arrivato questo “nuovo” business-sim a tema boxe. Per chi non la conoscesse, Kairosoft è il team di sviluppo che ci ha permesso di giocare ad alcune perle del calibro di Game Dev Story, uno dei titoli più famosi nel genere, disponibile da molti anni per gli smartphone Android e iOS.

In apertura la parola “nuovo” è stata virgolettata in quanto non si tratta proprio di un titolo appena annunciato. Tuttavia, Boxing Gym Story è appena arrivata sul Google Play Store in una versione ufficiale tradotta dal giapponese, lingua originale dei creatori di questi giochi in pixel art con uno charme unico.

L’app ha un costo di 5,99 euro, non include annunci e non presenta acquisti in-app.

Stick Wars 2: Battle of Legions

Un gioco così semplice ma allo stesso tempo così coinvolgente che non riuscirete più a staccarvi!

Le meccaniche sono poche: ingaggiate i vostri omini stilizzati pagando dell’oro, disponeteli sul campo di battaglia e combattete. È possibile ingaggiare unità più potenti all’avanzare del livello o unendo due unità dello stesso tipo. Detto, fatto.

Vedere le proprie truppe lanciarsi in battaglia e sconfiggere nemici sempre più potenti attraverso una serie di livelli infiniti è particolarmente soddisfacente, il fatto che non ci sia una vera e propria storia e neppure un menu rimuove ogni barriera dall’avanzare senza pensieri nella propria campagna militare.

L’app è completamente gratuita, tuttavia include annunci pubblicitari e presenta alcuni acquisti in-app.

Urania Basket Milano

Se siete appassionati della pallacanestro ed in particolare della Urania Basket di Milano, questa è l’applicazione che fa al caso vostro.

Realizzata per permettere ai fan della squadra del campionato italiano A2 di poter seguire tutte le novità, la classifica ed il campionato, questa comoda applicazione permette anche di sfruttare le convenzioni e acquistare i biglietti per le partite.

L’ottima applicazione è completamente gratuita, non include annunci e non presenta acquisti in-app.