Dopo aver aperto l’anno alla grande con le applicazioni pensate per rimettersi in forma dopo le feste, torniamo con la nostra rassegna “standard” di app nuove e degne di nota selezionate per voi dal Google Play Store.

Abbiamo ancora diverse app particolarmente adatte al periodo, come quella che vi aiuta a rispettare i buoni propositi… di risparmio, ma abbiamo anche segnalazioni più generiche per tenervi al passo con le novità in fatto di app e giochi. Allora, pronti a scoprire dove sta andando il mercato delle app, e magari anche a scoprire la vostra prossima app preferita?

JamJars: Savings Tracker

Hai difficoltà a gestire i tuoi soldi? Vuoi raggruppare i tuoi risparmi in “gruzzoletti” da impiegare ognuno per uno scopo diverso? Sei un nostalgico del vecchio salvadanaio? Se la tua risposta è “sì” ad almeno una di queste domande, JamJars è l’app che fa per te.

JamJars è pensata proprio per aiutarti a mettere da parte dei soldi per più obiettivi specifici, “digitalizzando” il vecchio metodo dei vasetti di marmellata riempiti di monetine. A ogni barattolo corrisponde un obiettivo di risparmio: in questo modo, potrai gestire facilmente il denaro “in più” assicurandoti che venga investito per le cose che contano, ovvero per gli obiettivi che intendi realizzare nel breve, medio o lungo periodo.

Costo: gratis / nessun annuncio / contiene acquisti in-app

X WallNotes – Wallpaper Notes

X WallNotes è un’app per le note più semplice e immediata di qualunque altra app analoga presente sul Play Store. Le note, infatti, possono essere aggiunte direttamente sulla schermata iniziale o sulla schermata di blocco, ossia direttamente sullo sfondo, senza necessità di installare widget o effettuare modifiche alle varie schermate.

Costo: gratis / contiene annunci / nessun acquisto in-app

Milki – Pomodoro Study Tracker

Milki è l’app-timer per lo studio che si propone di porre fine alla tua procrastinazione “per sempre”. Con Milki, puoi impostare obiettivi di studio giornalieri e monitorare visivamente le tue prestazioni nel periodo. Come suggerisce il suo nome (o meglio, il suo sottotitolo), Milki sfrutta il metodo di produttività “Pomodoro”, offrendo in più il tracciamento dell’attività svolta per motivarti a rispettare gli obiettivi.

Costo: gratis / nessun annuncio / contiene acquisti in-app

Wallfever – Minimal Wallpapers

Wallfever è una raccolta di sfondi minimal per il tuo smartphone Android. Le categorie da esplorare sono più di 30, mentre gli sfondi sono oltre 2000 e di alta qualità (6K).

Costo: gratis / contiene annunci / contiene acquisti in-app

Modalità di lettura

Modalità di lettura è il tool di Google progettato “per” e “con” persone ipovedenti, cieche e dislessiche. L’app contribuisce a migliorare l’esperienza di lettura dello schermo grazie a font, dimensioni del testo e contrasto personalizzabili, oltre a includere l’opzione di sintesi vocale per rendere lo smartphone ancora più accessibile.

Costo: gratis / nessun annuncio / nessun acquisto in-app