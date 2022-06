Eccoci come ogni settimana con una nuova rassegna di 5 app interessanti/degne di nota selezionate tra quelle apparse di recente sul Google Play Store. Le app in questione sono adatte ai dispositivi di tutte le fasce di prezzo, dagli entry level ai top di gamma, ma in alcuni casi c’è da prestare particolare attenzione al marchio (vd. Centro multimediale Moto, indicata esclusivamente per gli smartphone Motorola).

Per quanto riguarda la categoria, includeremo diverse app per la personalizzazione dei propri device come un launcher – Niagara Launcher – e un’utility per creare sfondi a partire da GIF e video (Wallpaper Engine). Per ogni app è riportata in calce un’annotazione sull’eventuale costo e sulla presenza di acquisti in-app, oltre a una serie di foto/video ideale per farsi un’idea preventiva dell’app, delle sue funzioni e della sua interfaccia.

Niagara Launcher ‧ essenziale

Il bello di Android è che è possibile personalizzare in tutto e per tutto la propria home screen con la scelta di un launcher alternativo. Questo launcher, nello specifico, è approdato su Google Play diversi mesi fa, ma è tuttora una delle app più scaricate e apprezzate da parte degli utenti Android. Ciò che lo rende tale è la sua semplicità, oltre ovviamente alla sua efficienza ergonomica, che permette di raggiungere tutto con una sola mano, non importa quanto sia grande il tuo telefono.

Ovviamente, look “pulito” non vuol dire look “anonimo”: Niagara Launcher è un launcher altamente riconoscibile, essendo caratterizzato da un layout a elenco che sostituisce il solito layout a griglia. In più, è possibile personalizzarlo ulteriormente scaricando icon pack, font e sfondi alternativi. Altra chicca: le notifiche sono integrate nella schermata home ed è possibile interagire con esse direttamente da lì.

Costo: gratis / contiene acquisti in-app

Wallpaper Engine

Ecco un’altra app dedicata alla personalizzazione: Wallpaper Engine consente di importare facilmente una raccolta di sfondi animati al proprio dispositivo Android. Per farlo, è sufficiente connettersi al PC, trasferire semplicemente la raccolta selezionata oppure creare un nuovo sfondo animato a partire da una GIF o da un video preesistenti.

Costo: gratis / nessun acquisto in-app

Edge Side Bar

Yogesh Dama è uno sviluppatore indipendente che negli ultimi tempi si sta dedicando al rilascio di utility davvero interessanti per l’universo Android. Edge Side Bar è una di queste: si tratta di una side bar contenente delle scorciatoie utili per accedere rapidamente alle proprie app preferite, che vengono visualizzate in una specie di “Dock” semplicemente scorrendo il dito dal lato destro dello schermo.

Costo: 0,69 euro / nessun acquisto in-app

Water Resistance Tester

A proposito di utility, segnaliamo ancora Water Resistance Tester, un’app che ti aiuta a verificare se i sigilli di resistenza all’acqua IP67/IP68 del tuo telefono sono ancora intatti. Il test può essere effettuato se il tuo smartphone integra il barometro; in ogni caso, crediamo che il risultato sia sempre da prendere con le pinze.

Costo: gratis / contiene acquisti in-app

Centro multimediale Moto

Chiudiamo con un’app dedicata agli smartphone Motorola: Centro multimediale Moto riunisce le tue app preferite per video, giochi e programmi TV in un unico posto, in modo da permetterti di ritrovarle facilmente quando il dispositivo è collegato a uno schermo più grande.

In pratica, l’interfaccia utente viene adattata allo schermo della TV e l’utilizzo viene semplificato con l’aggiunta di pratici strumenti per migliorare la propria esperienza audiovisiva.

Costo: gratis / nessun acquisto in-app