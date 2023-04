Come ogni settimana torna l’appuntamento con le 5 applicazioni suggerite dalla redazione di MobileLabs, disponibili direttamente per il download dal Google Play Store. La nostra scelta settimanale è rappresentata da una selezione delle migliori applicazioni proposte da Google sul suo store in base agli aggiornamenti effettuati recentemente dai creatori.

Andiamo subito insieme a scoprire queste 5 fantastiche app semplici ma innovative!

Loogy – Graphic Design Pro

Vorreste creare un modello o un logo di design grafico in pochi minuti ma non avete particolari conoscenze tecniche nel campo della computer grafica? Niente paura! Loogy è l’app che fa al caso vostro. In pochi e semplici passaggi l’app vi aiuta a creare loghi, volantini, collage di immagini, modelli, poster e molto altro. L’app è disponibile gratuitamente, ma integra alcuni acquisti in-app per rimuovere la pubblicità ed espanderne le funzioni.

Costo: gratis / acquisti in-app

TCGplayer

Siete giocatori e collezionisti di carte da gioco? L’applicazione TCGplayer vi permette di scansionare le carte dei principali giochi collezionabili come Pokemon, Yu-Gi-Oh! e Magic The Gathering, per creare il vostro personale database e scoprire rapidamente i prezzi di mercato grazie alla rapida interazione con la piattaforma di vendita online di TCGplayer. Una volta creata la vostra raccolta virtuale di carte potrete condividerla con i vostri amici e contatti, in modo da semplificare le vostre vendite e i vostri scambi.

Costo: gratis

Pixel Studio: pixel art editor

Pixel studio è un nuovo editor di immagini in pixel art per artisti e sviluppatori di videogiochi. Tramite la sua semplicità d’uso e la sua portabilità potrete creare i vostri disegni in pixel art ovunque voi siate. Tra le tante funzioni, l’applicazione vi permette di lavorare ai vostri disegni su livelli e di realizzare animazioni esportabili in formato GIF. Pixel Studio offre tantissimi strumenti da lavoro e supporta numerosi formati come PNG e JPG. La versione Pro rimuove la pubblicità e integra alcune funzioni aggiuntive.

Costo: gratis / acquisti in-app

Fast STL Viewer

Se siete in cerca di un visualizzatore di modelli 3D per Android, Fast STL Viewer è il programma che fa per voi. Grazie a questa semplice ma efficace app sarete in grado di visualizzare il contenuto di file STL, binari e ASCII sul vostro dispositivo Android. Il file manager interno all’applicazione vi consente di tenere traccia degli ultimi file aperti per una rapida consultazione, e l’opzione Treatstock vi permette di stampare il modello in 3D direttamente dal vostro smartphone.

Costo: gratis / acquisti in-app

Photo Compressor and Resizer

Se state cercando un’app per comprimere o ridimensionare rapidamente le foto della vostra galleria Android, Photo Compressor and Resizer è l’app che fa al caso vostro. L’applicazione è dotata di un sistema intelligente che riduce le dimensioni delle foto semplicemente riducendo selettivamente il numero di colori nell’immagine. Tramite l’app potete anche ritagliare le vostre foto o regolare i parametri inerenti al ridimensionamento come le dimensioni e la risoluzione. L’app inoltre offre tantissime altre funzioni personalizzabili per aiutarvi a comprimere al meglio le vostre foto secondo le vostre esigenze.

Costo: gratis