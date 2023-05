Ecco la nostra racconta delle migliori 5 nuove applicazioni Android che sono appena sbarcate sul Google Play Store!

Come ogni settimana vi ricordiamo che il team editoriale di MobileLabs ha selezionato per voi 5 tra le migliori app e i giochi più entusiasmanti che abbiamo avuto modo di trovare tra le novità del Play Store e nella lista sono presenti elementi completamente gratuiti, a pagamento oppure offerti gratuitamente ma che prevedono acquisti in-app. Ricordatevi di controllare sempre a quale di queste tre categorie l’applicazione fa riferimento prima di effettuarne il download!

Life Makeover

Life Makeover è un gioco di simulazione sociale e di abbigliamento. I giocatori creano i propri avatar, li vestono con abiti eleganti, costruiscono case da sogno e socializzano con altri giocatori. Nel complesso è un gioco piuttosto rilassante. L’attrazione principale è la parte relativa ai vestiti. Il gioco vanta migliaia di stili di moda che si sbloccano e si utilizzano progressivamente. Non c’è un vero e proprio ciclo di gioco.

Costo: Gratis

VoiceGPT

VoiceGPT è un’altra applicazione che si basa sull’ intelligenza artificiale di Open AI, ma include un aspetto vocale che consente di parlare con l’intelligenza artificiale e di ricevere risposte. Utilizza ChatGPT e Dall-E per fornire all’intelligenza artificiale rispettivamente risposte testuali e immagini. L’app offre anche una serie di altre funzioni. Richiede l’accesso con il proprio account Open AI, quindi è necessario averne uno se si vuole utilizzare quest’app. Non è male per quello che fa e sembra che stia guadagnando notorietà.

Costo: Gratis

Last Words: Beyond the Page

Last Words: Beyond the Page è un gioco di avventura narrativa. Presenta alcuni elementi di gioco unici che riteniamo interessanti. Per esempio, ai giocatori viene presentato un quaderno come parte della storia. Per aprire la porta bisogna trascinare la parola “open” sulla porta disegnata. Ci sono anche altri elementi di gioco e il tutto è messo insieme in modo sorprendente. Si tratta di un gioco premium, quindi si può pagare una volta per avere l’esperienza completa, ma si può provare gratuitamente ed è uno dei giochi più divertenti che abbiamo visto di recente.

Costo: Gratis / 6,49 euro

Google Home

Questa settimana è stata presentata a tutti la nuova versione di Google Home. Include una visualizzazione dei preferiti, una migliore organizzazione dei dispositivi domestici intelligenti e una visualizzazione della timeline della fotocamera per coloro che dispongono di telecamere domestiche intelligenti. Inoltre, è presente una nuova app Wear OS che consente di attivare e disattivare rapidamente i dispositivi. Per il resto l’app funziona normalmente, a parte queste nuove funzioni. Per saperne di più, consultate la nostra panoramica sulle modifiche apportate a Google Home.

Costo: Gratis

Peridot

Peridot è il secondo nuovo gioco di Niantic Labs di quest’anno. Con questo gioco lo sviluppatore di Pokemon Go adotta un approccio più fantasy. Tecnicamente si tratta di un simulatore di animali domestici in cui ci si prende cura del proprio animaletto. Si possono fare delle vere e proprie passeggiate in cui il proprio Dot può trovare oggetti nascosti, si possono allevare i Dot con altri giocatori e c’è anche una piccola storia da affrontare.

Costo: Gratis