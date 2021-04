La settimana non poteva che iniziare con la vostra raccolta preferita di applicazioni in arrivo direttamente dal negozio software più popolare al mondo, il Google Play Store.

Sappiamo che trovare delle app che soddisfino determinati livelli di qualità tra le novità non è sempre così facile, per questo ogni lunedì vi proponiamo una selezione di quelle che a nostro parere sono le 5 migliori app sbarcate sullo store di applicazioni Google.

Questa settimana tra gli elementi che il team editoriale di MobileLabs ha preparato per voi troviamo delle comode applicazioni dedicate alla creazione di automazioni, di elementi di design da condividere sui social e un’app che vi aiuterà a ordinare il cibo in modo smart! Ovviamente non potevano mancare due dei nostri giochi preferiti.

Nella raccolta di app che potete trovare più in basso possono essere presenti elementi completamente gratuiti, a pagamento oppure offerti gratuitamente ma che prevedono acquisti in-app.

Play Together

Siete anche voi tra i tristi utenti che hanno salutato con nostalgia il servizio PlayStation Home di Sony, spazio social dove potersi incontrare con gli amici, questo è il gioco che fa per voi!

Play Together ricalca quasi in tutto e per tutto l’idea di uno spazio virtuale in cui incontrarsi con gli amici, conoscere nuove persone e divertirsi in compagnia. Il tutto dal vostro smartphone e tablet.

Nell’area social di Play Together è ovviamente possibile personalizzare il proprio avatar per farsi riconoscere ed avere un aspetto unico ed inconfondibile oltre a potersi cimentare in quelli che al momento sono 17 mini giochi a cui partecipare in compagnia.

L’app è completamente gratuita ma presenta acquisti in-app e include delle pubblicità.

Squiseat

Mangiare bene limitando lo spreco alimentare è qualcosa che vi sta particolarmente a cuore? Squiseat è l’app che vi permette di scegliere personalmente quali prodotti invenduti ordinare a fine giornata oppure di prenotare in anticipo piatti gustosi, così da aiutare i ristoratori e non produrre cibo in eccesso.

L’applicazione vi permette di controllare i ristoratori registrati al servizio nella vostra zona e vi permetterà di acquistare le rimanenze del giorno evitando gli sprechi o di effettuare un ordine in anticipo in modo da aiutare i ristoranti a non preparare cibo in eccesso.

L’idea è molto interessante e la vorremmo vedere diffusa in molte altre zone del nostro Paese. L’app è completamente gratuita, non include pubblicità o acquisti in-app, un altro punto a suo favore.

Fateci sapere nei commenti se la vostra area è servita dal servizio!

Kiddobox – Preschool & Kindergarten Learning Games

Non tutte le app sono adatte per i bambini e questa novità appena sbarcata sul Play Store è stata creata tenendo a mente proprio i più piccoli.

Kiddobox è un’app di apprendimento per bambini, la quale include moltissimi contenuti educativi. All’interno dell’app è possibile apprendere l’alfabeto, disegnare, colorare e avventurarsi in simpatiche avventure accompagnati da simpatici animaletti 3D interattivi.

Oltre ai contenuti educativi, Kiddobox dispone anche di un modulo Chef virtuale dove i bambini possono divertirsi a cucinare pizze e ciambelle. È possibile scaricare anche uno speciale modulo musicale tramite il quale i bambini possono trascorrere un tempo illimitato interagendo con più strumenti musicali, dalla tastiera alla tromba.

Essendo pensata per i bambini, l’app è completamente gratuita, non presenta acquisti in-app e non include pubblicità.

Automate

Automatizzare dei task sul vostro smartphone o tablet? È possibile con Automate, il quale vi permetterà di creare le vostre personali automazioni usando i diagrammi di flusso.

Cambiate automaticamente le impostazioni come il volume audio, Bluetooth, GPS, Wi-Fi, NFC ed eseguite azioni come inviare SMS o e-mail, copiare file su FTP o Google Drive, riprodurre musica o scattare foto, in base alla vostra posizione, ora del giorno, app in primo piano, livello della batteria o qualsiasi altro evento.

È possibile automatizzare quasi tutto, Automate supporta persino i plug-in Tasker/Locale.

L’app è completamente gratuita ma offre degli acquisti in-app. Non presenta però fastidiose pubblicità.

Desygner

Una delle applicazioni più utili per chi gestisce un’attività o comunque un profilo social che vuole presentare dei contenuti in forma semi-professionale. A cosa serve e quali sono i punti di forza di Desygner? Ce lo spiegano i creatori dell’app:

Nessun pagamento per singole grafiche o pacchetti di immagini

Accedi a milioni di immagini, font e icone esenti da royalty

Tanti font e grafiche gratuiti aggiunti ogni giorno

Migliaia di modelli realizzati da professionisti da personalizzare

Modelli predefiniti per ogni scopo, dagli annunci alle copertine degli album

Crea i tuoi modelli e layout personalizzati

Aggiungi testo, grafiche ed effetti alle tue foto

Crea e modifica ovunque tu sia, da telefono, tablet o PC

Condividi i tuoi progetti con gli amici in pochi secondi

Stampa i tuoi progetti direttamente dal tuo telefono

Gestisci progetti e download dalla pagina del tuo progetto

Personalizza le impostazioni della privacy

Secondo la pagine del Google Play Store Desygner vi darà accesso a oltre 1 milione di layout predisposti per i social media più famosi come Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Tumblr e molti altri ancora.

L’app è gratuita ma presenda degli acquisti in-app, per fortuna non presenta pubblicità.